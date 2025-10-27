ETV Bharat / state

आयुर्वेद का कैसे करें उपयोग, घर में लगे पौधे भी बचा सकते हैं जान, देश भर के वैद्य कर रहे मंथन

भारत के औषधीय पौधों पर हो रहा मंथन ( ETV Bharat )

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में 27 से 29 अक्टूबर 2025 तक 'भारतीय औषधीय पौधों की रसायन, जैव-रसायन एवं आयुर्वेद' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हो रहा है. इस कार्यशाला का उद्देश्य औषधीय पौधों के रासायनिक, जैविक एवं आयुर्वेदिक गुणों पर शोध, संरक्षण और इनके उपयोग से संबंधित विषयों पर मंथन करना और जानकारियों का आदान-प्रदान करना है.

छिंदवाड़ा: पौधे घरों में सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए गए हों या फिर आपके आसपास के बागानों को गुलजार करने के लिए, ये हरियाली जिंदगी बचाने के लिए भी कारगर साबित हो सकती है. लेकिन अधिकतर मामलों में हम उनकी पहचान नहीं कर पाते हैं. ऐसे औषधि वाले पौधों की जानकारी लोगों तक पहुंच सके और उनका उपयोग लोग कर सकें, इसके लिए छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है. जिसमें ढाई सौ से अधिक आयुर्वेदाचार्य मंथन कर रहे हैं.

पातालकोट की जड़ी बूटियां को देखने पहुंचेंगे वैद्य (ETV Bharat)

कार्यशाला के सह-आयोजक के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, हरिद्वार एवं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार (उत्तराखंड) शामिल है. इस कार्यक्रम को द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया (NASI), डीआरडीओ (नई दिल्ली), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), सीएसआईआर, एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (भोपाल) और आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली का सहयोग प्राप्त है.

कार्यशाला में पहुंचे देशभर के आयुर्वेदाचार्य

इस वर्कशॉप में औषधीय पौधों की पहचान, संवर्धन, प्रसंस्करण, संरक्षण, औषधीय उपयोग, फाइटो केमिस्ट्री, जैव-प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण एवं आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों में इनके प्रयोग जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है. इसमें शिक्षाविद, आयुर्वेदाचार्य, वैद्य, शोधार्थी, विद्यार्थी, औषधीय पौधों के संग्राहक, किसान और वनों से जुड़े अन्य लोग शामिल हैं.

भारत के औषधीय पौधों पर हो रहा मंथन (ETV Bharat)

पातालकोट की जड़ी बूटियां को देखने पहुंचेंगे वैद्य

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. इंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि "राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय पर्यावरण और नए-नए शोध के लिए लगातार काम कर रहा है. इसी को लेकर 3 दिनों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है. इस वर्कशॉप में मंगलवार को सभी आयुर्वेदाचार्य जिन्हें वैद्य कहा जाता है, उन्हें पातालकोट लेकर जाएंगे, ताकि वहां की जड़ी बूटियों को पहचान कर हमें बता सकें और स्थानीय लोगों के साथ-साथ भारत में इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है इस पर भी निष्कर्ष निकाला जाएगा."

देशभर के आयुर्वेदाचार्य पहुंचे छिंदवाड़ा (ETV Bharat)

जड़ी बूटियों की लगी है प्रदर्शनी

छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ऑडिटोरियम में हो रहे वर्कशॉप में विभाग के द्वारा जड़ी बूटियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है. जिसमें दवा के साथ-साथ उन पौधों को भी रखा गया है, जो हमारे घरों में सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी लाभदायक साबित होते हैं.