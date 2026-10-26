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एक ही पटरी पर दौड़ेगी दो ट्रेन, फिर भी नहीं होगी टक्कर, रेलवे ने इंस्टॉल किया स्वदेशी कवच

MP में ट्रेन टक्कर का खतरा होगा कम ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: धोखे से अगर एक ही पटरी पर दो ट्रेन आमने-सामने आ जाए तो भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन अब इन दुर्घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है. इसके लिए आमला स्टेशन से छिंदवाड़ रेलवे स्टेशन तक कवच लगाया जा रहा है. भारतीय रेलवे की सबसे चर्चित सुरक्षा प्रणाली 'कवच 4.0' से छिंदवाड़ा-आमला के बीच करीब 104 किमी का रेलवे ट्रैक सुरक्षित होने जा रहा है. इस रूट पर सेंट्रल रेलवे द्वारा विगत कुछ समय से अत्याधुनिक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की टेस्टिंग की जा रही है. जानिए ये कवच कैसे काम करेगा.

ट्रैक पर लगेगी दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी कवच 4.0 सिस्टम लगाने के बाद मानवीय भूल से रेल एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी. कवच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोहरे या जीरो विजिबिलिटी होने की स्थिति में भी ट्रैक की पूरी जानकारी लोकोमोटिव पायलट को मिलती रहेगी. इसके अलावा कवच सिस्टम की सबसे खास बात ये है कि अगर रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने-सामने आ जाती हैं तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन को पहले ही सुरक्षित दूरियों पर रोक देगा. यही वजह है कि इस प्रणाली को दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है.