एक ही पटरी पर दौड़ेगी दो ट्रेन, फिर भी नहीं होगी टक्कर, रेलवे ने इंस्टॉल किया स्वदेशी कवच
ट्रेन टक्कर का खतरा होगा कम, छिंदवाड़ा-आमला रेलवे स्टेशन के बीच 104 किमी ट्रैक पर कवच. अत्याधुनिक स्वदेशी प्रणाली की टेस्टिंग. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 3:04 PM IST
छिंदवाड़ा: धोखे से अगर एक ही पटरी पर दो ट्रेन आमने-सामने आ जाए तो भयंकर दुर्घटनाएं हो जाती है, लेकिन अब इन दुर्घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है. इसके लिए आमला स्टेशन से छिंदवाड़ रेलवे स्टेशन तक कवच लगाया जा रहा है. भारतीय रेलवे की सबसे चर्चित सुरक्षा प्रणाली 'कवच 4.0' से छिंदवाड़ा-आमला के बीच करीब 104 किमी का रेलवे ट्रैक सुरक्षित होने जा रहा है. इस रूट पर सेंट्रल रेलवे द्वारा विगत कुछ समय से अत्याधुनिक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की टेस्टिंग की जा रही है. जानिए ये कवच कैसे काम करेगा.
ट्रैक पर लगेगी दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी
कवच 4.0 सिस्टम लगाने के बाद मानवीय भूल से रेल एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी. कवच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोहरे या जीरो विजिबिलिटी होने की स्थिति में भी ट्रैक की पूरी जानकारी लोकोमोटिव पायलट को मिलती रहेगी. इसके अलावा कवच सिस्टम की सबसे खास बात ये है कि अगर रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने-सामने आ जाती हैं तो यह सिस्टम ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन को पहले ही सुरक्षित दूरियों पर रोक देगा. यही वजह है कि इस प्रणाली को दुनिया की सबसे सुरक्षित ट्रेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है.
ऐसे काम करेगा कवच 4.0 सिस्टम
मध्य रेलवे ने आमला-छिंदवाड़ा ट्रैक पर कवच सिस्टमबइंस्टॉल किया गया है, जिसकी टेस्टिंग चल रही है. कवच सिस्टम में आरएफआईडी रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं. यह रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होती है. एक आरएफआईडी रीडर ट्रेन इंजन के भीतर लगाया जाता है. रेलवे ट्रैक और इंजन पर लगे दोनों आरएफआईडी रेलवे स्टेशन को भी अपनी जानकारी भेजते रहेंगे. अभी तक लोको पायलट इंजन के विंडो से ट्रैक देखता है. इसके साथ ही स्टेशन के माध्यम से जारी किए गए सिग्नल के आधार पर ट्रेन चलाता है.
लेकिन अब आरएफआईडी लगने के बाद लोको पायलट को ट्रैक के बारे में ज्यादा जानकारी होगी. सामान्य परिस्थितियों में लोको पायलट लाल सिग्नल मिलने पर खुद ही ब्रेक लगाता है. अगर किसी कारणवश लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगा पाता है, तो कवच प्रणाली खुद ही सिग्नल की स्थिति पता कर स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है, जिससे ट्रेन सुरक्षित और आसानी से रुक जाती है.
ट्रेनें सुरक्षित दूरी पर रुक जाएंगी
कवच सिस्टम दो स्थितियों में प्रभावी तरीके से रेल दुर्घटनाओं को रोक सकता है. पहला, अगर दो ट्रेन एक ही पटरी पर आमने-सामने से आ रही हैं तो ये ट्रेन निर्धारित सुरक्षित दूरी पर अपने आप रुक जाएंगी. ये सिस्टम इतना पॉवरफुल है कि ऑटोमेटिक ब्रेक हादसे की संभावना को देखते हुए एक्टिव हो जाएंगे. दूसरा, यदि कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन के पीछे से आ रही है और उनके बीच दूरी कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में पीछे वाली ट्रेन का ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा. इसके अलावा अगर ट्रेन के रास्ते में रेड लाइट या गेट आएगा तब भी कवच उसकी गति कम कर देगा.
- मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत और कोंकण जाना होगा आसान, जबलपुर कोयंबटूर एक्सप्रेस हुई नियमित
- अनूपपुर में लोको ट्रेन से टकराई पिकअप, 1 की मौत 6 घायल, रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं था फाटक
कवच 4.0 SIL-4 का स्वतंत्र सुरक्षा निरीक्षण
मध्य रेल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्नील निला ने प्रेस रिलीज में बताया, "मध्य रेल ने नागपुर मंडल के 104 किलोमीटर लंबे आमला–छिंदवाड़ा खंड में स्वदेशी कवच का स्वतंत्र सुरक्षा आकलन किया है. स्वदेशी कवच 4.0, SIL-4 ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली का स्वतंत्र सुरक्षा आकलन सफलतापूर्वक पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. नागपुर मंडल में यह पहला खंड है, जहां कवच 4.0 SIL-4 का स्वतंत्र सुरक्षा निरीक्षण किया गया है.