ये कैसा प्यार? शादीशुदा महिला से लड़की को हुआ प्यार, फिर बन गई उसी की कातिल

शादीशुदा महिला पर जान छिड़कती थी लड़की, एक मांग को ठुकराया तो ले ली प्रेमिका की जान.

GIRL MURDERED MARRIED LOVER CHHINDWARA
शादीशुदा महिला पर जान छिड़कती थी लड़की (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 9:46 AM IST

3 Min Read
छिन्दवाड़ा : 19 अक्टूबर को अंबाड़ा में शादीशुदा महिला की मौत के मामले में चौकाने वाला खुलासा हुआ है. महिला की मौत को जहां आत्महत्या माना जा रहा था, तो वहीं जांच में जो बातें सामने आईं उसने पुलिस और पूरे परिवार के होश उड़ा दिए. दरअसल, महिला ने खुद आत्महत्या का कदम नहीं उठाया था बल्कि उससे प्यार करने वाली एक लड़की ने उसे जहरीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया. महिला को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतका और सहेली के बीच थे रिश्ते

पुलिस ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू तो कर दी थी लेकिन जब पुलिस जांच में परतें खुलना शुरू हुई तो ये काला सच सामने आया. अंबाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी संजय सोनवानी ने बताया, '' 19 अक्टूबर को अंबाड़ा में एक महिला की जहर खाने से मौत हो गई थी. मर्ग डायरी मिलने के बाद परिजनों सहित कुछ और लोगों से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि मृतका और उसकी सहेली एक दूसरे से प्यार करते थे. मृतका की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हैं वहीं उसकी सहेली की शादी नहीं हुई थी.''

Chhindwara Ambada Murder Case
पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा (Etv Bharat)

पति और बच्चों को नहीं छोड़ा तो दे दिया जहर

अंबाड़ा पुलिस चौकी प्रभारी संजय सोनवानी ने बताया, '' परिवार वालों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि आखरी बार लता उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी. पुलिस ने जब सहेली से कड़ी पूछताछ की तो उसने सारे राज खोलने शुरू कर दिए. मामले में आरोपी सहेली ने बताया कि वह मृतका के साथ रहना चाहती थी और इसके लिए मृतका के पति और बच्चों को छोड़ने का दबाव बना रही थी लेकिन जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आरोपी लड़की ने उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया.''

आरोपी ने ही परिजनों को दी थी सूचना

आरोपी लड़की ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि यह एकतरफा प्यार नहीं था, मृतका भी उससे प्यार करती थी लेकिन समाज के डर से वह अपने पति और बच्चों को छोड़ने के लिए मना कर रही थी. आरोपी महिला ने पहले से ही प्लानिंग कर अपने पर्स में जहरीला पदार्थ रखा हुआ था. जब मृतका ने मना किया तो उसे जबरन जहर देने के बाद परिवार वालों को सूचना दे दी. परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया पर उसकी मौत हो गई.

