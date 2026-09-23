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अलनीनो के बाद भी इन फसलों पर नहीं पड़ेगा असर, जरा सी सावधानी बचाएगी बड़े नुकसान से

छिंदवाड़ा में मक्के की फसल देखने पहुंचे वैज्ञानिक, बताया कैसे अलनीनो के असर से फसलों को बचाएं, रबी और खरीफ दोनों फसलों पर है असर. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

ALINO EFFECT MP FARMERS
जरा सी सावधानी बचाएगी बड़े नुकसान से (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 6:56 AM IST

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छिन्दवाड़ा : अलनीनो की वजह मध्य प्रदेश के कई जिलों में कम बारिश हुई है. इससे किसानों की मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचा है. इसके साथ ही आने वाली रबी की फसल की उपज को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है लेकिन जरा सी सावधानी और सही फसलों का चयन किसानों को होने वाले घाटे से बचा सकता है. इसके लिए छिंदवाड़ा के आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंचे कृषि वैज्ञानिकों ने उपाय बताए हैं.

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मक्के की फसल को कम बारिश से पहुंचा है नुकसान (Etv Bharat)

छिंदवाड़ा में मक्के की फसल देखने पहुंचे वैज्ञानिक

छिंदवाड़ा आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव महाजन ने बताया, '' किसी भी रिसर्च सेंटर में जब फसलों का अनुसंधान किया जाता है, तो इसकी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय स्तर पर होती है. इसी के चलते आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में डॉ. तोषकर आइएमआर लुधियाना, डॉ. नरेंद्र सिंह हरियाणा और डॉ. केतन प्रजापति गोधरा मक्के की फसल की मॉनिटरिंग करने छिंदवाड़ा पहुंचे. यहां उन्होंने छिंदवाड़ा में मक्के की फसल पर अलनीनो के असर को देखते हुए चर्चा की. मध्य प्रदेश में आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा एकमात्र केंद्र है जहां पर 1962 से लगातार मक्के पर रिसर्च हो रहा है.''

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फसलों पर रिसर्च करने पहुंचे हैं वैज्ञानिक (Etv Bharat)

अलनीनो के असर से ऐसे बचेगी फसल

हरियाणा हिसार के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया, '' अलनीनो का असर खरीफ की फसल पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से उपज कम हो रही है और बारिश भी कम होने के साथ-साथ अचानक कहीं पर भी हो रही है, जिसकी वजह से मक्के में दाने भी कम आ रहे हैं. ऐसी समस्या से बचने के लिए किसानों को कम उम्र की फसल खेतों में लगानी चाहिए जिससे पानी की समस्या से किसानों को जूझना ना पड़े. रबी के सीजन में भी अलनीनो का असर साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल लगाने वाले किसानों को दिक्कत आ सकती है. इसकी जगह पर किसानों को कम पानी में पकने वाली फसल लगाने के साथ ही सबसे ज्यादा सरसों लगानी चाहिए, जिसमें मात्र एक बार सिंचाई से ही काम चल जाता है और बाजार में इसके दाम भी ज्यादा मिलते हैं. इसके अलावा दूसरी तिलहन की फसल जिसमें सूरजमुखी अलसी और जगनी भी शामिल है.''

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गेहूं और धान में पानी की ज्यादा जरूरत, आ सकती है परेशानी

कृषि वैज्ञानिक डॉ नरेंद्र सिंह ने बताया है, '' आने वाला समय जलवायु परिवर्तन के लिए लिहाज से ठीक नहीं है. बारिश कम हो रही है, ऐसे समय में धान और गेहूं की फसल लगाना किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित होगा क्योंकि गेहूं और धान में पानी की ज्यादा जरूरत होती है. ऐसे समय में कम समय में पकने वाली फसल अगर खेत में लगाई जाए तो उसमें पानी की जरूरत भी कम होती है. मक्का अनुसंधान केंद्रों में बेहतर तरीके से रिसर्च हो सके इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है जिससे हर केंद्र पर ठीक से रिसर्च हो और उनका लाभ किसानों को मिल सके जिससे खेती को लाभ का व्यापर बनाया जा सके और अच्छी उपज के साथ बेहतर वैरायटी किसान को उपलब्ध कराई जा सके.''

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