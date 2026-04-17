ETV Bharat / state

पलाश के पत्तों के बिना नहीं होती अक्षय तृतीया की पूजा, भीषण गर्मी में भी पत्ते मिलते हैं हरे-भरे

अच्छी बारिश की कामना के लिए होती है पलाश की पूजा ( ETV Bharat )

अक्षय तृतीया के दिन जंगल में हरे-भरे दिखने वाले पलाश के पत्तों का विशेष महत्व है. इसके पत्तों से पत्तल बनाकर मटके में पानी भरा जाता है और उसकी पूजा की जाती है. इसके बाद इसी की पत्तल में फिर भोजन किया जाता है. भीषण गर्मी के बाद भी पलाश का पेड़ हरा-भरा होता है. इसलिए अक्षय तृतीया पर अच्छी बारिश की कामना के साथ इसकी पूजा की जाती है.

छिंदवाड़ा: जंगल और झाड़ियां के बीच गर्मियों में हरियाली बिखेरने वाला एक ऐसा जंगली पेड़ जिसे किसी काम का नहीं समझा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन इसके पत्तों के बिना पूजा नहीं होती है. कभी यही पेड़ के पत्ते पर्यावरण बचाने के साथ-साथ लोगों की रोजी-रोटी का साधन भी हुआ करता था. आइए जानते हैं इस जंगली पेड़ की कहानी.

पलाश के पत्तों के बिना नहीं होती अक्षय तृतीया की पूजा (ETV Bharat)

पंगत में खाना खिलाने के काम आती थी पत्तल

अक्षय तृतीया के बाद जब पलाश के पत्तों की पूजा हो जाती थी, तो ग्रामीण इलाकों में शादी विवाह या फिर कोई भी कार्यक्रम में पंगत बैठाकर खाना खिलाने का रिवाज होता था. इन पंगत में इन्हीं पलाश के पत्तों से बनी पत्तलों का उपयोग किया जाता था. पलाश के पत्तों से पत्तल बनाने वाले लोगों का यह रोजी-रोटी का भी एक बड़ा साधन हुआ करता था. लेकिन अब प्लास्टिक और कागज के पत्तल ने बाजार में आने के बाद अब सिर्फ पूजा में इसका उपयोग किया जाता है.

पलाश के पत्तों के बिना नहीं होती अक्षय तृतीया की पूजा (ETV Bharat)

पत्तल बनाने वाले मोहनलाल बंदेवार ने बताया कि "पहले पत्तल में खाना परोसा जाता था, जो पर्यावरण को बचाने में भी अहम भूमिका निभाता था. क्योंकि यह आसानी से डिकंपोज हो जाता है. लेकिन प्लास्टिक और कागज की प्लेट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं.

'शुष्क प्रजाति का पेड़ है पलाश'

वनस्पति विशेषज्ञ डॉ. विकास कुमार शर्मा कहते हैं, "एक कहावत बड़ी प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि ढाक के 3 पात. इसका मतलब होता है सदा एक ही स्थिति में बने रहना. ये कहावत पलाश के पत्तों पर फिट बैठती है. एक ही डंठल में पलाश के 3 पत्ते रहते हैं, जो गर्मी और बारिश हर समय एक समान ही रहते हैं. यह शुष्क प्रजाति का पेड़ है, जो एक बार लग जाने के बाद इसकी जड़ें काफी गहरी जमीन में चली जाती हैं. जिससे यह खुद जमीन से पानी अवशोषित करता रहता है."