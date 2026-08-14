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गैजेट्स को बाय! छिंदवाड़ा में सूरज ढलते ही युद्ध जैसा नजारा, बच्चे लगा रहे तलवारबाजी में दांव पेच

छिंदवाड़ा में मोबाइल की लत छुड़ाने बच्चों को दी जा रही अखाड़े की पारंपरिक ट्रेनिंग, खुद की रक्षा करने के लिए तैयार हो रहे बच्चे. महेंद्र राय की रिपोर्ट

CHHINDWARA AKHADA TRAINING
छिंदवाड़ा में सूरज ढलते ही युद्ध जैसा नजारा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 2:08 PM IST

5 Min Read
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छिंदवाड़ा: शाम के 7 बजते ही छोटी बाजार में श्री रामलीला मंडल के मंच के सामने खुले आसमान के नीचे सैकड़ों बच्चे हाथ में लाठी डंडे तलवार और कई तरह के शस्त्र लेकर पहुंचते हैं. कुछ ही देर में नजारा ऐसा लगता है जैसे युद्ध का मैदान है. दरअसल, बच्चों को यहां अखाड़े की पारंपरिक ट्रेनिंग दी जाती है. बच्चों का पढ़ाई के अलावा आमतौर पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बीत रहा है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जैसे बच्चों में लत सी लग गई है. इसकी वजह से छोटे-छोटे बच्चों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं.

इसका सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि बच्चे ज्यादातर आउटडोर गेम छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आदी होते जा रहे हैं. बच्चों को इस लत से दूर रखने के लिए बड़ी माता मंदिर के गप्पू साह व्यायाम शाला ने ऐसा काम शुरू किया है. जिसमें 2 घंटे बच्चों को फ्री में पारंपरिक शस्त्र यानी अखाड़े की ट्रेनिंग खुले आसमान के नीचे दी जा रही है. जिसमें सैकड़ों बच्चे शामिल भी हो रहे हैं. आईए जानते हैं क्या है अखाड़ा ट्रेनिंग.

CHHINDWARA CHILDREN SWORD FIGHTING
बच्चे लगा रहे तलवारबाजी में दांव पेच (ETV Bharat)

खुले आसमान के नीचे लाठी डंडे और बरछी ढाल की ट्रेनिंग
बड़ी माता मंदिर गप्पू उस्ताद व्यायाम शाला के उस्ताद कस्तूरचंद जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''बच्चों की दिनचर्या मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक सिमट कर रह गई है. हमारा प्रयास है कि बच्चों को पारंपरिक शस्त्र विद्या देकर हमारी सनातन परंपरा को जीवित रखने के साथ ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास में भी सहायता कर सकें. इसलिए सनातन परंपरा की शस्त्र विद्या लकड़ी पटा और भन्नाटी ढाल का प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है. इसमें धीरे-धीरे छोटे बच्चे शामिल हो रहे हैं. खास बात है कि जो बच्चे कभी पढ़ाई के बाद मोबाइल नहीं छोड़ते थे, अब खुद अपनी इच्छा से यहां पर पहुंचते हैं. इसमें से कई बच्चे तो काफी अच्छा कर भी रहे हैं.''

बच्चों के आत्मविश्वास में हो रही बढ़ोतरी
व्यायाम शाला के उस्ताद कस्तूरचंद जैन का कहना है कि, ''जैसे-जैसे परिवार छोटे हो रहे हैं वैसे-वैसे ही मानव जीवन भी सीमित होते जा रहा है. इंसानों को किसी से कोई मतलब नहीं रह रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि बच्चे घरों से निकलें, सार्वजनिक वातावरण को समझें और खुद पर आत्मविश्वास कैसे हो यह व्यायाम शाला और अखाड़ा में सिखाया जाता है. जब यहां पर लकड़ी पटा भन्नाटी ढाल और कई तरह के शस्त्र सीखते हैं तो बच्चों में एक आत्मविश्वास जगता है. आत्मरक्षा के लिए आधुनिक तरीके की ट्रेनिंग हो रही है. लेकिन हमारी सनातन परंपरा के जो शस्त्र हैं उनके सामने सब फीके पड़ जाते हैं."

खुद की रक्षा करने के लिए तैयार हो रहे बच्चे
11 साल के चेतन बेले बताते हैं कि, ''हम जब से यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं हमें पटा, बल्लम, भाले, कटका, चकरा सब कुछ चलाना सिखा दिया गया है. हमें खुद पर इतना विश्वास है कि अगर हमें कोई लड़ाई करना हो तो हम डटकर लड़ सकते हैं.'' 10 साल उम्र की माही बताती है कि, ''पहले मुझे डंडा पकड़ना भी नहीं आता था, लेकिन यहां आने के बाद उस्ताद ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया है. वे उत्साहित हैं कि अगर कोई रैली हो या कहीं उन्हें आत्मरक्षा की जरूरत पड़े तो वे अपने आप की रक्षा कर सकती हैं.''

विलुप्त अखाड़ा परंपरा को जीवित रखने का प्रयास
बड़ी माता उस्ताद गप्पू व्यायाम साला के उस्ताद कस्तूरचंद जैन ने बताया कि, ''पहले ना तो जिम हुआ करते थे और ना ही फिटनेस सेंटर हुआ करते थे. पारंपरिक व्यायाम शाला ही लोगों को फिट रखने के साथ-साथ आत्मरक्षा के गुरु सिखाते थे. कई बड़े पहलवान यहीं से निकलते थे और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती थी.''

लकड़ी के माध्यम से जो व्यायाम होता है उसमें सिर के बाल के माध्यम से पैर के नाखून तक शरीर के हर अंग का व्यायाम होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा शारीरिक के साथ-साथ मानसिक भी होता है और आत्मविश्वास सबसे ज्यादा आता है. हमारा प्रयास है कि हम इस अखाड़ा परंपरा को नई पीढ़ी के साथ भी जीवित रख सके. ताकि लोग आधुनिक मशीनों के माध्यम से व्यायाम और शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के साथ साथ अपने पारंपरिक शस्त्र और अस्त्र को भी चलाना सीखें.''

Last Updated : August 14, 2026 at 2:08 PM IST

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