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RBI ने बर्मा के लिए छापा था 1 रुपये का खास नोट, यूनिक कलेक्शन में देखिए 17 देशों की करेंसी

छिंदवाड़ा के अजय चांद नारायण टंडन का टूटती हड्डियों के दर्द में भी बना रहा करेंसी कलेक्शन का जूनून, महेंद्र राय की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 10:41 PM IST

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Updated : September 7, 2026 at 11:04 PM IST

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छिंदवाड़ा: रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, 68 साल के अजय चांद नारायण टंडन को एक जन्मजात बीमारी है. इसकी वजह से लगातार उनकी हड्डियां टूटती गईं. करीब 37 फैक्चर उनके शरीर में हैं, लेकिन उनका एक जुनून कम नहीं हुआ. अजय चांद नारायण टंडन के पास ऐसी करेंसियों का यूनिक कलेक्शन है जिसमें 17 देश की करेंसी के अलावा भारत के ऐसे नोट आपको मिलेंगे जो आपने कहीं न तो देखा होगा और न ही शायद उनके बारे में सुना होगा.

लगातार टूटती हड्डियों के बीच भी नहीं रुका यूनिक करंसी कलेक्शन

जन्मजात बीमारी के कारण शरीर में 37 से ज्यादा फैक्चर हैं, उम्र के साथ इस बीमारी के साइड इफेक्ट गंभीर होते जा रहे हैं. लेकिन, अनोखे नोटों के कलेक्शन के जज्बे ने इन्हें मशहूर कर दिया. बैंक में बतौर कैशियर 37 सालों की सेवाओं के दौरान अजय चांद नारायण टंडन ने अनोखे नोटों का ऐसा खजाना संजोया है जो कि अब एंटीक बन गया है.

अजय चांद नारायण टंडन का यूनिक करंसी कलेक्शन (ETV Bharat)

मिस प्रिंट वाले नोट, अधूरे छपे नोट, अनोखी सीरीज वाले नोटों का कलेक्शन

हजारों रुपए के इन नोटों की कीमत वर्तमान में लाखों में आंकी जा रही है. आम लोगों के लिए नोट भले ही लेनदेन का माध्यम हैं, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी अजय चांद नारायण टंडन के लिए यह इतिहास को सहेजने का जुनून है. साल 1980 में हैदराबाद में केनरा बैंक में बतौर कैशियर पदस्थ हुए अजय चांद नारयण टंडन को एक ग्राहक ने मिस प्रिंट वाल एक नोट वापस किया था. इस नोट को देखकर उन्होंने इसे अपने पर्सनल खजाने में रख लिया. धीरे-धीरे मिस प्रिंट वाले नोट, अधूरे छपे नोट, अनोखी सीरीज वाले नोटों का कलेक्शन बढ़ने लगा. हैदराबाद से लेकर औरंगाबाद तक अनोखे नोट के कलेक्शन के लिए मशहूर हुए टंडन के पास लोग ऐसे नोट मिलने पर खुद ही पहुंचने लगे.

Ajay Chand Narayan Tandon currencies Unique collection
आरबीआई ने बर्मा के लिए छापा था 1 रु का सील लगा नोट (ETV Bharat)

आरबीआई ने बर्मा के लिए छापा था 1 रु का सील लगा नोट

टंडन के खजाने में एक रुपए का एक नोट वो भी है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक का है, जिसे भारत ने आजादी के पहले बर्मा के लिए छापा था. इस भारतीय नोट पर एक सील लगाई गई थी, जिसके जरिए यह पड़ोसी देश बर्मा में लीगल टेंडर बना था. इसके अलावा उनके पास प्लास्टिक के भी नोट हैं.

17 Countries Currency collection
भारत के 1 रुपये के साथ विदेशी नोटों का कलेक्शन (ETV Bharat)

17 देशों के नोट में प्लास्टिक के नोट भी

नोटों के खजाने में बेहरीन, इंडोनेशिया, नेपाल, बंगलादेश, चीन, फिलिपींस, तुर्की, भूटान, केन्या, यूएई, मालद्वीव, तजाकिस्तान, यूएसए, जॉर्डन सहित न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लास्टिक के नोट भी शामिल हैं. वहीं, चीन का सबसे छोटा नोट जो कि एक रुपए के नोट से भी छोटा नोट है वो टंडन के खजाने में है. इसके अलावा अजय चांद नारयण टंडन के पास मिस प्रिंट वाले नोट भी हैं जो बहुत ही आकर्षक हैं. इनमें एक साइड प्रिंट, अधूरे नम्बर, एक साइड कोरे नोट में सिर्फ नम्बर, एक ही नोट पर डबल प्रिंट जैसे कई डिजाइनों वाले नोट भी हैं. इन नोटों को रिजर्व बैंक में जमा करने पर चलन से बाहर हो जाते हैं, लेकिन टंडन ने इन्हें अपने खजाने का हिस्सा बना लिया. टंडन के पास कई देशों के सिक्के भी मौजूद हैं, भारत के एक आने से लेकर सभी सिक्के मौजूद हैं.

17 Countries Currency collection
अजय चांद नारायण टंडन अपने यूनिक कलेक्शन के साथ (ETV Bharat)

नोटों की सीरीज की अलग कहानी, एक प्रकार के छपते हैं 10 लाख नोट

786 सीरीज, 0001, एक ही सीरीज के नोट, सीरीज का पहला और आखिरी नोट, 8-8 सीरीज के नोट जैसे कई ऐसे नोटों का 100 कलेक्शन है जो कि अपने आप में दुर्लभ और अनोखी कहानी संजोए हुए है. अजय चांद नारायण टंडन ने ईटीवी भारत को बताया कि "आरबीआई किसी भी नोट को 10 लाख की संख्या में छापता है. इसमें से एक नोट ऐसा होता है जो सिक्स डिजिट में 9 की संख्या वाला होता है, तो वहीं अंतिम 10 लाख की संख्या सात नंबर में होती है इसकी सीरीज भी मेरे पास है."

17 Countries Currency collection
सिक्कों का कलेक्शन (ETV Bharat)

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मिस प्रिंट वाले नोटों पर छपा होता है स्टार

अजय चांद नारायण टंडन के नोटों के खजाने में स्टार वाले भी कई नोट हैं. उन्होंने बताया कि स्टार उन नोटों की सीरीज में छपा होता जो नोट बैंक नोट प्रेस में या तो मिस प्रिंट हो जाते हैं या उसके सीरियल में कोई गलती हो जाती है. उस नोट को रिप्लेस करके उसके हू-ब-हू नंबर के दूसरे नोट छापे जाते हैं जिनके बीच में स्टार का चिन्ह लगाया जाता है. यह नोट बिल्कुल चलन में होते हैं.

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भारत के 1, 2, 5 और 10 रुपये के पुराने नोट (ETV Bharat)
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भारत के मिस प्रिंट वाले नोट जिनपर छपा है स्टार (ETV Bharat)

बचपन से जेनेटिक बीमारी से हैं पीड़ित

अजय चांद नारायण टंडन ने बताया कि उन्हें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा (Osteogenesis Imperfecta) नामक जेनेटिक बीमारी है जिसे ब्रिटल बोन डिजीज भी कहते हैं. इसमें शरीर ठीक से कोलेजन नहीं बना पाता, जिससे हड्डियां बिना किसी खास वजह या मामूली झटके से बार-बार टूटती हैं. उनके शरीर में बचपन से यह बीमारी है जिसकी वजह से करीब 37 क्रेक उनके शरीर में हैं." इसके पहले अजय चांद नारायण टंडन महाराष्ट्र के संभाजी नगर में रहते थे कुछ महीना पहले ही वे छिंदवाड़ा में शिफ्ट हुए हैं.

Last Updated : September 7, 2026 at 11:04 PM IST

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