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जल्द छिंदवाड़ा से उड़ान भरेंगे यात्री विमान, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, एमपी में 3 नए एयरपोर्ट

इससे पहले केंद्रीय विमानन मंत्री से मिले थे छिंदवाड़ा सांसद, एयरपोर्ट बनाने की घोषणा पर कांग्रेस ले रही क्रेडिट, नकुलनाथ बोले पिता कमलनाथ की फाइल से कर रहे घोषणा

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मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहे 3 नए एयरपोर्ट, कुल 11 हो जाएगी संख्या (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 6:57 AM IST

4 Min Read
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छिंदवाड़ा : देश के हवाई नेटवर्क से अब छिंदवाड़ा भी जुड़ने जा रहा है. छिंदवाड़ा में कमर्शियल उड़ानों के लिए एयरपोर्ट शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है. इससे छिंदवाड़ा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है. सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा में जहां इसे अपनी उपलब्धि बताया तो पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा कि उनके पिता कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे उसी दौरान सर्वे का काम और घोषणा हो चुकी थी, बीजेपी तो सिर्फ वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है.

एयरस्ट्रिप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से बनेंगे एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के 3 जिलों में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी है. सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि छिंदवाड़ा में एयरपोर्ट बनाने के लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे. पिछले दिनों लोकसभा सत्र के दौरान दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किजारापु राममोहन नायडू ने भोपाल प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी. मध्यप्रदेश में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है और मध्यप्रदेश विमानन नीति-2025 से यह संभव हो सका है.

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केंद्रीय विमान मंत्री के साथ छिंदवाड़ा सांसद (बाएं) (Etv Bharat)

छिंदवाड़ा सहित 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीवा से रायपुर हवाई सेवा का वर्चुअली शुभारंभ करते हुए शुक्रवार को ये बात कही. कार्यक्रम में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू भी वर्चुअली शामिल हुए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' विमानन नीति लागू कर हवाई सेवाओं के विस्तार का कार्य व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है. प्रदेश में छिंदवाड़ा सहित 3 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. इन्हें एयरस्ट्रीप रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत विकसित किया जाएगा.''

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश में 8 एयरपोर्ट हैं. शीघ्र ही उज्जैन और शिवपुरी का एयरपोर्ट प्रारंभ होने पर संख्या 10 हो जाएगी. प्रदेश में कुल 20 हवाई पट्टियां और 220 हेलीपैड हैं. उन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा, शहडोल, नीमच और मंडला में भी एयरपोर्ट बनेंगे.

Chhindwara airport credit controversy
नकुलनाथ ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को दिया क्रेडिट (Etv Bharat)

फिलहाल छिन्दवाड़ा में है एयरस्ट्रिप

सांसद विवेक बंटी साहू ने केंद्रीय मंत्री को बताया था कि छिन्दवाड़ा-पांढुर्णा संसदीय क्षेत्र के छिन्दवाड़ा जिला मुख्यालय में एयरस्ट्रिप है, जिसमें केवल 7 सीटर एयरक्राफ्ट व हेलीकाप्टर ही लैंड कर सकते हैं. हवाई पट्टी की लंबाई 1486 मीटर व 30 मीटर चौड़ाई है. सर्वे एजेन्सी द्वारा बनाई गई फीजेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार हवाई पट्टी का विस्तार किया जाना उपयुक्त नहीं है. इसलिए नए स्थल पर एयरपोर्ट प्रस्तावित किया गया है. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा नई जगह को चिन्हित किया गया है.

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सर्वे एजेन्सी द्वारा ग्राम तिकाड़ी, तिवरा कामथ व खूनाझिर कलां में एयरपोर्ट के लिए फीजेबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है. जिला छिन्दवाड़ा में एयरपोर्ट की विस्तृत रिपोर्ट व डी.पी.आर. तैयार करने का काम प्रस्तावित था. इससे पहले छिन्दवाडा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर का नजदीकी एयरपोर्ट नागपुर है जिसके लिए करीब ढाई घंटे की सड़क यात्रा करनी पड़ती है. एयरपोर्ट के बनने से छिन्दवाड़ा व पांढुर्णा के सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर जिले के उद्योगपतियों, छात्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी करने वालों, बीमारों को उच्च उपचार के लिए आने -जाने में सुविधा होगी. सांसद ने छिंदवाड़ा जिले में एयरपोर्ट की स्थापना व व्यावसायिक उड़ाने का संचालन शीघ्र प्रारंभ कराने की मांग की थी.

नकुलनाथ ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को दिया क्रेडिट

पूर्व सांसद कांग्रेस के नेता नकुल नाथ ने कहा, '' कमलनाथ के कार्यकाल में ही छिन्दवाड़ा में एयरपोर्ट निर्माण की योजना, उसकी स्वीकृति व सर्वे का काम भी पूरा हो चुका था. यह बात छिन्दवाड़ा व पांढुर्णा जिले का प्रत्येक नागरिक भलीभांति जानता है. एयरपोर्ट निर्माण के लिए मोहखेड़ ब्लॉक के ग्राम तिकाड़ी तिवड़ाकामथ की भूमि चिन्हित की गई थी, यह बात भी सभी जानते हैं.'' नकुलनाथ ने कहा कि उसी फाइल को दोबारा खोलकर घोषणा कर रहे हैं और उसे उपलब्धि बता रहे हैं.

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