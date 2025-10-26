ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में भीड़ ने युवक को खंभे से बांधकर पीटा, जेब में हाथ डालने की शंका भर से कर दिया हमला

छिंदवाड़ा में चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक को बांधकर पीटा, इससे पहले चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा चुका है आरोपी.

CHHINDWARA YOUTH BEATEN
छिंदवाड़ा में चोरी के शक में लोगों ने एक युवक को बांधकर पीटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिंदवाड़ा: अमरवाड़ा थाना क्षेत्र के सिंगोड़ी बस स्टैंड में एक युवक को चोरी के शक में खंबे में बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. भीड़ ने पहले युवक को पीटा फिर उसको खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा. इस दौरान आरोपी लोगों से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आक्रोशित भीड़ ने उसकी एक न सुनी और उसको पीटती रही. आरोप है कि उसने भीड़ में एक युवक की जेब में हाथ डाल दिया था. पुलिस ने पिटने वाले युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. पिटाई का वीडियो भी सामने आया है.

चोरी के इरादे से जेब में हाथ डालने का आरोप

यह घटना उस समय हुई जब सिंगोड़ी में अहिरी नृत्य कार्यक्रम चल रहा था. कार्यक्रम की भीड़ में अचानक एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा कि किसी ने उसकी जेब में हाथ डाला है. इसके बाद भीड़ ने बिना जांच-पड़ताल के एक युवक को पकड़ लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाकर मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद लोगों ने पास में पुलिस सहायता केंद्र के सामने के खंभे में बांध दिया और युवक की दोबारा बेरहमी से पिटाई कर दी. इस घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है.

आरोपी चोरी की कई घटनाओं में रह चुका है शामिल

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है. सिंगोड़ी चौकी प्रभारी पंकज राय ने बताया कि "युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है, जिसमें पता चला है कि वह सतना का रहने वाला है. वह अकेला रहता है और वह इससे पहले चोरी की कई वारदातों में शामिल रह चुका है. ट्रेनों, दुकानों और बाजारों में कई बार चोरी के मामले में शामिल रहा है."

'इस तरह किसी की पीटाई करना गैरकानूनी'

पंकज राय ने बताया कि "फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश करके धारा 151 के तहत जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है." पुलिस का कहना है कि पीटने वालों की भीड़ में काफी लोग थे. जिन्होंने भी युवक को पीटा है वो गलत है. इस तरह से कोई कानून को हाथ में नहीं ले सकता. इस तरह से किसी की पिटाई करना गैरकानूनी है. अगर कोई इसकी शिकायत करता है कि वीडियो के आधार पर पीटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

CHHINDWARA YOUTH TIED AND BEATEN
CHHINDWARA BEATEN SUSPICION THEFT
CHHINDWARA YOUTH BRUTALLY BEATEN
CHHINDWARA NEWS
CHHINDWARA YOUTH BEATEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उज्जैन में डॉन ने तोड़ दी बलबीर की सींग, काजू-बदाम खा देशी अंडे से मालिश करा लड़ने पहुंचे थे पाड़े

सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी टेस्ट, 159 स्कूलों के बच्चों की होगी विशेष परीक्षा

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.