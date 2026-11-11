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दिवाली के बाद बुरी नजर से बचाने वाला डांस, मध्य प्रदेश की खास पोशाक में होती है अहीरी

जानें बुरी नजर से बचाता है अहीरी नृत्य ( Etv Bharat Graphics )

छिन्दवाड़ा : दिवाली के बाद से 15 दिनों तक छिंदवाड़ा के गांव-गांव में अहीरी नाच देखने मिलता है. इस नाच में बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग परंपरा निभाते हुए मिलते हैं. खास बात ये है कि डांस में जिस ड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है वह कौड़ी और पशुधन के बालों से तैयार की जाती है. दिवाली के बाद कौड़ी और पशुधन के बालों से तैयार की गई ड्रेस पहनकर किए जाने वाले इस अहीरी डांस को लेकर एक अनोखी मान्यता है. जानिए इस खास रिपोर्ट में.

जाने अहीरी नाच की परंपरा के बारे में (Etv Bharat Graphics) सुख समृद्धि के लिए होता है अहीरी डांस दीपावली के बाद से 15 दिनों तक गांव में अहीर समाज के लोग घर-घर जाकर डांस करते हैं. मान्यता है कि यह डांस गांव की सुख समृद्धि और अच्छी खेती के लिए किया जाता है. अहीर समाज के लोग जब किसानों के घर जाकर डांस करते हैं तो इसके बाद किसान पूरे सम्मान के साथ उनका तिलक से स्वागत करते हैं और उपहार भी देते हैं. ग्वाले किसान के घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करते हैं.