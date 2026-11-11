दिवाली के बाद बुरी नजर से बचाने वाला डांस, मध्य प्रदेश की खास पोशाक में होती है अहीरी
खुशियों को बुरी नजर से बचाने स्पेशल ड्रेस पहनकर डांस करती है अहीर कम्युनिटी, छिंदवाड़ा में दीपावली के बाद अनोखी पंरपरा, महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 3:37 PM IST
छिन्दवाड़ा : दिवाली के बाद से 15 दिनों तक छिंदवाड़ा के गांव-गांव में अहीरी नाच देखने मिलता है. इस नाच में बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग परंपरा निभाते हुए मिलते हैं. खास बात ये है कि डांस में जिस ड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है वह कौड़ी और पशुधन के बालों से तैयार की जाती है. दिवाली के बाद कौड़ी और पशुधन के बालों से तैयार की गई ड्रेस पहनकर किए जाने वाले इस अहीरी डांस को लेकर एक अनोखी मान्यता है. जानिए इस खास रिपोर्ट में.
सुख समृद्धि के लिए होता है अहीरी डांस
दीपावली के बाद से 15 दिनों तक गांव में अहीर समाज के लोग घर-घर जाकर डांस करते हैं. मान्यता है कि यह डांस गांव की सुख समृद्धि और अच्छी खेती के लिए किया जाता है. अहीर समाज के लोग जब किसानों के घर जाकर डांस करते हैं तो इसके बाद किसान पूरे सम्मान के साथ उनका तिलक से स्वागत करते हैं और उपहार भी देते हैं. ग्वाले किसान के घर में सुख समृद्धि के लिए भगवान से कामना करते हैं.
कौड़ी और पशुधन के बाल से तैयार होती है ड्रेस
अहीर समाज के लोग खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं, इसलिए दिवाली के बाद से ये लोग 15 दिनों तक ग्वाले का रूप धारण करते हैं. भगवान कृष्ण और अहीर समाज को पशुधन बहुत प्रिय है. इसलिए डांस के दौरान कौड़ी और पशुधन के बालों से बनी ड्रेस पहनी जाती है.
इसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है. और फिर इनकी पूजा करने के बाद रख दिया जाता है और दिवाली के दिन ही इस ड्रेस को निकाला जाता है.
बुरी नजर से बचाता है अहीरी नृत्य
अहीर समाज के विनोद यादव ने बताया, '' हम लोग ग्वाले हैं, इसलिए सिर्फ 15 दिनों तक किसानों की समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं. कौड़ी समृद्धि की निशानी होती है और पशुधन के बाल बुरी नजर से बचाते हैं. इसलिए इस ड्रेस को पहना जाता है. यह ड्रेस पूजन की सामग्री भी होती है.'' अहीरी नृत्य की तरह दिवाली के बाद अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में तरह-तरह की मान्यताएं और परंपराएं देखने मिलीत हैं.
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