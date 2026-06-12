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छिंदवाड़ा में मिलेगी कुपोषण दूर करने वाले काला मक्का की किस्म, रिसर्च के बाद 13 वैरायटी तैयार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में मक्का रिसर्च सेंटर की शुरुआत 1962 से हुई. मक्का रिसर्च पर काम कर रहे उद्यानिकी महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ गौरव महाजन ने बताया, "63 सालों में 13 मक्के की वैरायटी पर रिसर्च किया जा चुका है. जिसमें 10 कंपोजिट और 3 हाईब्रिड प्रकार की वैरायटी हैं.

छिंदवाड़ा: प्रदेश में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन करने वाला छिंदवाड़ा कॉर्न सिटी सिर्फ इसलिए नहीं कहलाता कि यहां पर मक्के का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है बल्कि मध्य प्रदेश का यह एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां से सबसे ज्यादा मक्के की वैरायटियों ने जन्म भी लिया है. अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान परियोजना छिंदवाड़ा ने सबसे कम उम्र की वैरायटी से लेकर कुपोषण दूर करने वाले मक्के की वैरायटी तैयार की है.

प्रयास यह रहता है कि छिंदवाड़ा की जलवायु और यहां की ग्रामीण आदिवासी परिवेश को ध्यान में रखकर बीजों पर रिसर्च किया जाता है. मक्का की सभी किस्में मध्य प्रदेश की जलवायु के हिसाब से तैयार की गई हैं. इसका लगातार प्रचार प्रसार भी आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के द्वारा किया जाता है."

'मक्के के लिए वरदान है छिंदवाड़ा की जलवायु'

कृषि वैज्ञानिक डॉ गौरव महाजन ने बताया, "छिंदवाड़ा जिले की जलवायु मक्के के लिए वरदान है. किसानों की डिमांड के अनुसार कम और मीडियम समय में तैयार होने वाली मक्के की किस्म पर रिसर्च किया जाता है क्योंकि मक्के के बाद फिर गेहूं खेतों में लगाया जाता है. कम समय में होने वाली मक्का 80 से 90 दिन और मीडियम की उम्र 95 से 100 दिन की होती है. लंबी उम्र की मक्का के लिए अभी रिसर्च चल रही है."

कुपोषण दूर करने वाले काला मक्का की किस्म तैयार (ETV Bharat)

'हाईब्रिड बीज 1 साल और कंपोजिट का 3 साल तक उपयोग'

बाजारों में देखा जाता है की हाईब्रिड मक्के की डिमांड बहुत ज्यादा होती है. हाईब्रिड और कंपोजिट मक्का में अंतर को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ गौरव महाजन ने बताया, "स्थानीय स्तर की जलवायु और जमीन को ध्यान में रखकर कंपोजिट मक्का के बीज तैयार किए जाते हैं, जिसका दाम भी कम होता है. कंपोजिट मक्का के बीज 3 साल तक उपयोग कर सकते हैं. वहीं हाईब्रिड मक्का का बीज सिर्फ 1 साल तक ही उपयोग किया जाता है. छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण आदिवासी और पथरीली इलाकों को ध्यान में रखकर कंपोजिट मक्के की वैरायटियों पर रिसर्च किया गया है."

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉ गौरव महाजन (ETV Bharat)

कुपोषण दूर करने वाला काला मक्का

कोविड के दौरान छिंदवाड़ा के आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में काला मक्के पर रिसर्च किया गया था. यह जिंक,आयरन से भरपूर और कुपोषण को दूर करने में फायदेमंद है. इसकी वैरायटी जवाहर 1014 और जवाहर मक्का 218 जो किसानों के लिए काफी लोकप्रिय है. इसके पहले 216 मक्का यहां से ज्यादा बेचा जाता था. मध्य प्रदेश बीज निगम के नियम अनुसार 10 साल से ज्यादा पुराना बीज नहीं बेजा जा सकता, इसलिए 218 किस्म पर रिसर्च किया गया.

10 कंपोजिट और 3 हाईब्रिड प्रकार की वैरायटी तैयार (ETV Bharat)

'जरूरत से ज्यादा खाद का ना करें उपयोग'

कृषि वैज्ञानिक डॉ गौरव महाजन का कहना है "खेतों की अच्छे तरीके से तैयारी कर प्रमाणित बीज ही खरीदें. जिस भी दुकान से बीज खरीदें इसका बिल जरूर लें या फिर कृषि अनुसंधान केंद्र में भी बीज उपलब्ध होते हैं. जहां से सीधे जाकर नगद में बीज खरीद सकते हैं. अनुसंधान केंद्र के द्वारा बीज समितियां में भी बीज उपलब्ध कराती हैं. जहां से किसान अपनी आवश्यकता अनुसार बीज खरीद सकते हैं. इसके साथ ही जरुरत के हिसाब से ही खेतों में खाद का उपयोग करें."