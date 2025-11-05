ETV Bharat / state

बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिल के बेची दवाइयां तो खैर नहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर का फरमान

छिंदवाड़ा में आयुर्वेदिक कफ सिरप पीने से 5 महीने की बच्ची की मौत के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, मेडिकल संचालकों को चेतावनी.

CHHINDWARA COUGH SYRUP CASE
छिंदवाड़ा में बगैर डॉक्टर के पर्ची के नहीं मिलेगी दवा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 10:26 AM IST

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में बीते महीने जहरीले कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत हो गई थी. आरोप है कि इसके बाद भी कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी मर्जी से दवाइयां बेच रहे थे. मामले की सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर कोई भी मेडिकल संचालक डॉक्टर के बगैर पर्चे और बगैर बिल दवाइयां बेचते हुए पाए जाते हैं तो उनेके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मेडिकल से दवा लेकर खाने से बच्ची की मौत

समय सीमा के प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने निर्देश दिए हैं कि "अगर इस तरीके से कोई काम करते हुए पाया गया तो लाइसेंस सस्पेंड से लेकर वैधानिक कार्रवाई तक की जाएगी." बीते 30 अक्टूबर को 5 महीने की बच्ची को सर्दी-जुकाम और बुखार होने पर परिवार वालों ने बिछुआ के एक मेडिकल स्टोर से आयुर्वेदिक कफ सिरप और कुछ दवाइयां ली थी. बगैर किसी डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल संचालक ने दवाइयां भी दे दी. जिससे 5 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं.

आरोपी डॉक्टर फरार

छिंदवाड़ा में कफ सिरप कोल्ड्रिफ से बच्चों की मौत के बाद प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी के अलावा डॉ. अमन सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया था. जिसके चलते वह करीब 1 महीने से फरार है. वहीं शासकीय मेडिकल ऑफिसर डॉ. अमन सिद्दिकी भी लगभग 1 माह से काम से अनुपस्थित हैं. कलेक्टर को इसकी जानकारी मिलने के बाद भी किसी भी तरह की कार्रवाई न तो स्वयं की और ना ही सीएमएचओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

जहरीले कफ सिरप को प्रिसक्राइब करने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी क्लीनिक के बगल में ही अपना मेडिकल स्टोर चलाती थीं. पुलिस ने डॉ. प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी को गिरफ्तार कर तीन दिन की न्यायालय से डिमांड ली है, ताकि और पूछताछ की जा सके. अब तक जहरीले कफ सिरप मामले में कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

