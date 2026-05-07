छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री बोले- पॉवर प्लांट को लेकर कमलनाथ की किससे बात हुई, पता नहीं
छिंदवाड़ा में न्यूक्लियर पॉवर प्लांट योजना का श्रेय लेने के लिए कमलनाथ और बीजेपी सरकार के बीच रस्साकसी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 2:40 PM IST
छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा में देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह अदानी ग्रुप द्वारा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगाने का प्लान है. इस योजना को लेकर कमलनाथ ने पिछले दिनों बताया था कि इस बारे में उनकी अदानी ग्रुपर के मालिक गौतम अडानी से बात हो चुकी है. छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह से जब इस योजना को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना है "अभी तक इस संबंध में कमलनाथ ने सरकार से कोई चर्चा नहीं की. उनकी किससे बात हुई है, यह अभी कुछ नहीं कह सकते."
न्यूक्लियर पॉवर प्लांट पर सरकार का रुख
कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने छिंदवाड़ा जिला विकास समिति की बैठक लेने के बाद मीडिया से बात की. राकेश सिंह का कहना है "पॉवर प्लांट को लेकर कमलनाथ के दावे पर कुछ नहीं कह सकते. मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हैं. कमलनाथ ने किस उद्योगपति से बात की है, यह जानकारी हमें तब तक नहीं लगी."
कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया था "छिंदवाड़ा की चौसरा में बनने वाले अडानी थर्मल पॉवर प्लांट की जगह अब वहां पर न्यूक्लियर पॉवर प्लांट लगाने के लिए उन्होंने गौतम अडानी से सार्थक चर्चा की. छिंदवाड़ा के विकास के लिए वे हरसंभव प्रयास करते रहेंगे. इसके बनने से छिंदवाड़ा में रोजगार सहित यहां की दिशा बदलेगी."
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ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंकट हल करेंगे
कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह का कहना है "छिंदवाड़ा जिले में कुल करीब 29000 किसानों के पंजीयन हैं, जिसमें से 18000 किसानों के स्लॉट बुक हो चुके हैं. 26 मई तक गेहूं का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाना है. छिंदवाड़ा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है. कुछ जगह पानी की परेशानी है, उसे ठीक कर लिया जाएगा."
"ग्रामीण इलाकों में कई जगह पीने के पानी की समस्या की बात सामने आई थी. इसके लिए अलग से कलेक्टर सहित नगर निगम के कमिश्नर के साथ बैठक कर हल निकाला जाएगा. उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए विकास समिति की बैठक में विस्तृत समीक्षा की गई है."