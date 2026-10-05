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छिंदवाड़ा में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किसानों का रतजगा, गांव के चौपाल पर आंदोलन की प्लानिंग

छिंदवाड़ा: करीब 38 साल पहले सरकार ने किसानों से जमीन लेकर पावर प्लांट बनाने के लिए अडानी ग्रुप को दी थी. किसानों का आरोप है कि जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन पावर प्लांट का काम शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से किसानों को नौकरी नहीं मिली और उनकी जमीन भी बंजर हो गई. इसके बाद किसानों ने करीब 8 साल पहले विरोध शुरू किया और सरकार से जमीन वापस देने की मांग की.

ग्राम चौसरा में सोमवार को थर्मल पावर प्लांट के प्रस्तावित निर्माण के विरोध में किसानों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में हिवरखेड़ी, चौसरा, धनौरा, डागावानी, पिपरिया और थावड़ी सहित आसपास के प्रभावित किसान शामिल हुए, जिसमें सामूहिक रूप से किसानों ने क्षेत्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट सहित सभी प्रकार के प्रोजेक्ट को स्थापित नहीं करने की मांग की.

अब इसी जमीन पर पावर प्लांट की जगह अदानी ग्रुप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है. इसे लेकर किसानों का कहना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने से पूरे इलाके में नुकसान होगा. इसलिए जमीन उन्हें वापस कर देनी चाहिए और इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना चाहिए.

38 वर्षों से भूमि पर किसानों का कब्जा

किसानों के अनुसार, भूमि के संबंध में पहले से न्यायालयीन प्रकरण भी विचाराधीन हैं और लगभग 38 वर्षों से भूमि पर किसानों का कब्जा चला आ रहा है. किसानों ने कहा कि शासन द्वारा भूमि का अधिग्रहण कागजों में किया गया है, लेकिन आज भी भूमि किसानों के कब्जे में है, इस स्थिति का विधि एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निराकरण किया जाना चाहिए. किसानों की प्रमुख मांग है कि भूमि की पावती/राजस्व रिकॉर्ड में किसानों के नाम दर्ज किए जाएं व उनके भूमि अधिकार स्पष्ट किए जाएं.

छिंदवाड़ा में न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ चौपाल (ETV Bharat)

कागजों में अधिग्रहण

जमीन किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन रही है. वर्षों से अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी प्रक्रिया के चलते किसान असमंजस की स्थिति में हैं. जब जमीन का वास्तविक उपयोग और परियोजना का कार्य अभी पूरी तरह पूर्ण नहीं हुआ है, तो शासन और संबंधित विभाग को किसानों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

किसान परशराम वर्मा ने बताया, " जमीन किसानों से अधिग्रहण की गई थी. सरकार द्वारा वादा किया गया था कि जमीन देने वाले किसान परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, लेकिन पावर प्लांट शुरू नहीं हुआ. इस वजह से किसी को नौकरी नहीं मिली. जो वादा किया गया था, वह भी सरकार ने पूरा नहीं किया और अडानी ग्रुप को जमीन दे दी गई."

फसल और स्वास्थ्य पर गहराया संकट

परशराम वर्मा ने आगे कहा, " यहां अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी की जा रही है, जिससे जहरीली हवा निकलेगा, इससे गांव के लोगों के साथ-साथ उनके खेतों में फसल को भी नुकसान होगा. सरकार ने अपने वादे के अनुसार पावर प्लांट स्थापित नहीं कर पाई तो किसानों को जमीन वापस कर देनी चाहिए. क्योंकि आज भी जमीन पर कब्जा किसानों का है और कागज पर अदानी ग्रुप का नाम है."

नए कानून के तहत मुआवजे की मांग

किसान हरिराम वर्मा ने कहा, "जमीन जब अधिग्रहण की गई थी उस समय बहुत कम मुआवजा मिला था. सरकार अब जमीन अधिग्रहण के मामले में चार गुना मुआवजे का कानून पास कर दिया है. अगर जमीन अधिग्रहण की जाती है तो सरकार के नए कानून के तहत हमें जमीन का चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए. तब हम जमीन देने पर विचार कर सकते हैं."

इस मामले में चौरई एसडीएम प्रभात मिश्रा ने कहा, "हमारे पास ज्ञापन आया है, लेकिन जमीन अडानी ग्रुप की है. जो पावर प्लांट के लिए प्रस्तावित है. न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव हमारे पास लिखित में नहीं आया है."