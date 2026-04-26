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बूंद बूंद पानी को मोहताज लोग, 40 डिग्री टेंपरेचर में 4 दिनों तक पानी का इंतजार

छिंदवाड़ा में अप्रैल के महीने में ही जल संकट ( CHHINDWARA NAGAR NIGAM WATER CRISIS )

छिंदवाड़ा नगर निगम आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर रोज चर्चाओं में रहता है. वहीं अब नगर निगम की पानी की टंकी पर कांग्रेस के पार्षद ने पहुंचकर प्रदर्शन किया जहां उन्होंने उनके वार्डों में पानी की कमी को देखते हुए सामने से खड़े होकर टैंकर पहुंचाने की बात कही. उन्होंने कहा कि नगर निगम में 48 वार्ड हैं पर 15 वार्ड को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, तकनीकी समस्या का हवाला देकर अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़तें हैं. उन्होंने कहा कि अप्रैल के महीने में ही यह हाल है तो मई आते-आते तक पानी को लेकर संघर्ष और गहरा हो जाएगा.

नगर निगम के पार्षद ने निगम पर किए सवाल खड़े, पानी में भी पक्षपात

छिंदवाड़ा: अप्रैल महीने के अंत में सूर्य देवता अपनी तेज लपटों से कहर बरपा रहे हैं. यहां पर तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है तो वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को पानी के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. आलम यह है कि बड़ी मुश्किल से तीन-चार दिन में पानी मिल पा रहा है, तो वहीं नगर निगम के पार्षदों ने भी बीजेपी कांग्रेस के वार्डों में भेदभाव को लेकर आरोप लगाया है.

छिंदवाड़ा नगर निगम पानी को लेकर अच्छी व्यवस्था का दावा करता है पर हकीकत कुछ इससे विपरीत ही दिखाई देती है. यहां के वार्ड पार्षदों ने जाकर पानी की टंकी देखी तो वहां के हालात यह थे कि वहां पर कुछ टैंकरों के टायर ही पंचर थे, तो ऊपर की पानी स्टोरेज टंकी में पानी ही नहीं था. अंशा दहाडे ने कहा कि "परिषद की बैठक में जब इन मुद्दों को उठाया जाता है तो अधिकारी कहते हैं कि पानी की भरपूर व्यवस्था है मोटर जल जाने के बाद उनके पास बैकअप में कोई दूसरा मोटर नहीं है. इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधरें नहीं तो महापौर अपने पद से इस्तीफा दें."

पानी की टंकी को चेक करने गये निगम पार्षद (ETV Bharat)

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चार-चार दिन में पानी की सप्लाई ने बढ़ाई रहवासियों की मुसीबत

ग्रामीण इलाकों में भी जल स्तर नीचे पहुंचने से हो रही समस्याएं, गर्मी के कारण लोग पीने तक के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं. हालात यहां ये हो गए हैं कि मुश्किल से लोगों को पानी कई दिनों में उपलब्ध हो पा रहा है. छिंदवाड़ा जिले की कई विधानसभाओं में पानी की किल्लत के वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं जहां लोग भारी धूप में लाइन लगाकर दूर-दूर से पानी लेकर आते हुए नजर आते हैं.

छिंदवाड़ा नगर निगम (ETV Bharat)

वहीं, बीसापुर कला के रहवासी संदीप सिसोदिया ने बताया कि "गर्मी के कारण पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है. हालात यहां ये हैं कि चार-चार दिन तक पानी नहीं मिल पाता. मजबूरन बर्तनों में और पानी की टंकियों में स्टॉक कर कर रखना पड़ता है और फिर उसे चार दिनों चलाना पड़ता है."