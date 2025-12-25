ETV Bharat / state

पूरे देश में हों छात्र संघ चुनाव, ABVP की मांग पर इंदर सिंह परमार ने साधी चुप्पी

28 जिलों के 800 कार्यकर्ता पहुंचे अधिवेशन में छिंदवाड़ा के वृंदावन लॉन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजा शंकर शाह नगर बनाया है. इस अधिवेशन में महाकौशल प्रांत के 28 जिलों से 800 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे हैं. तीन दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में 12 सत्र होंगे. जिसमें अलग-अलग प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.

छिंदवाड़ा: शहर में हो रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58 वे प्रांत अधिवेशन का मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि, ''विद्यार्थियों में अपने आगे की रणनीति बनाने के साथ ही देश और राष्ट्र के लिए क्या करना है, इस पर भी विचार विमर्श किया जाता है.'' इस अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव पूरे देश में कराए जाने को लेकर मंत्री के सामने मांग भी रखी.

जनवरी तक विश्वविद्यालय बिल्डिंग के लिए हो जाएगा टेंडर

राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से ही यूनिवर्सिटी पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी बिल्डिंग में संचालित हो रही है. इस पर जब ईटीवी भारत ने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किया तो उनका कहना था कि, ''पहले की सरकार के दौरान विश्वविद्यालय के लिए बजट प्रक्रिया में कुछ गलत तरीके से प्रावधान किया गया था. उसमें सरकार के द्वारा सुधार कर लिया गया है और जनवरी तक इसकी टेंडर प्रक्रिया कर ली जाएगी. ताकि राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय की बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाकर तैयार हो सके.''

छात्र संघ चुनाव पर मंत्री ने साधी चुप्पी

मध्य प्रदेश के कॉलेज में छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर मीडिया ने जब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किया तो मंत्री बिना कुछ कहे ही सवाल का जवाब दिए बिना चले गए. हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि, ''हम भारत के हर एक राज्य में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं. दिल्ली के साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मेथड से चुनाव होना चाहिए, यह हमारी डिमांड है. हम चाहते हैं कि आने वाले सत्र में छात्र संघ के चुनाव हों.''

प्रदर्शनी में पातालकोट और छिंदवाड़ा के इतिहास को दिखाया

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वृंदावन लॉन में राजा शंकर शाह नगर तीन दिनों के लिए बनाया है. इसमें छिंदवाड़ा के आदिवासी परंपरा पातालकोट और राजा शंकर शाह के साथ ही श्री बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रदर्शनी लगाई है. ताकि लोगों को छिंदवाड़ा की संस्कृति से अवगत कराया जा सके.