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छिंदवाड़ा के स्कूलों के गजब हाल! बिल्डिंग तनी-मिड डे मील की फैसिलिटी, 96 स्कूलों में 10 से कम बच्चे

छिंदवाड़ा के स्कूलों के गजब हाल! ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के कई स्कूलों में बच्चे तो बहुत हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षकों की तैनाती नहीं है. कई स्कूल तो सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे से चल रहे हैं. शहर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर चौंकाने वाली है. शहर के इमलीखेड़ा के पास शासकीय प्राथमिक शाला घानाढाना में महज दो स्टूडेंट हैं, जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक को सौंपी गई है. स्कूल में विद्यार्थियों की इतनी कम संख्या ने सरकारी स्कूलों में घटते नामांकन और संसाधनों के उपयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं.