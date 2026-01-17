ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा के नन्हे साइंटिस्ट का कमाल, बनाई ऐसी धांसू डिवाइस, बटन दबाते ही बाइक से दूर भागेंगे डॉग

छिंदवाड़ा में 8वीं के बच्चे ने बनाई गजब डिवाइस, बाइक के पीछे नहीं दौड़ेंगे आवारा कुत्ते, बटन दबाते ही दुम दबाकर डॉग होंगे रफू चक्कर.

छिंदवाड़ा के बच्चे ने बनाई धांसू डिवाइस (ETV Bharat)


By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 8:35 PM IST

4 Min Read
छिंदवाड़ा: आर्यन वर्मा अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर बाजार जा रहे थे. इसी दौरान आवारा कुत्तों ने उनकी बाइक के पीछे दौड़ लगा दी और वे दुर्घटना का शिकार हो गए. आर्यन को लगा कि ऐसी तकनीक होनी चाहिए, जिससे इन दुर्घटनाओं से बचा जा सके. उन्होंने यह बात अपने टीचर को बताई और फिर क्या था टीचर के गाइडेंस में आर्यन ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जिसमें अगर आवारा कुत्तें या कोई भी जानवर बाइक के पीछे दौड़ेंगे तो एक बटन दबाते ही दुम दबाकर रफू चक्कर हो जाएंगे.

इस डिवाइस के लगाते ही बाइक से दूर भागेंगे कुत्ते

पीएम श्री माध्यमिक शाला बोहनाखेरी में कक्षा आठवीं के छात्र आर्यन वर्मा ने बताया, "अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि चलती बाइक में गली के आवारा कुत्ते पीछे दौड़ लगा देते हैं. जिस कारण या तो कुत्ते उन्हें काटते हैं या फिर भी घबराहट के कारण बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार बड़ी घटनाएं हो जाती है या तो फिर कुत्तों के काटने से रेबीज की बीमारी हो जाती है. इन हादसों से बचने के लिए यह मॉडल तैयार किया गया है."

आवारा कुत्ते नहीं कर सकेंगे अटैक (ETV Bharat)

बटन दबाते ही रफू चक्कर हो जाएंगे डॉग

आवारा कुत्तों से बचने के लिए बाइक में वाटर प्रेशर सिस्टम रखा है. इस प्रेशर सिस्टम में पानी भरा रहता है, जो बाइक के चारों ओर लगे पाइप से भरा रहता है. जिस तरफ से डॉग अटैक करने के लिए आए, उस हिस्से में बटन दबाते ही पानी के प्रेशर से वह वापस लौट जाएगा. इस मॉडल को स्मार्ट मोटर साइकिल फॉर हार्मफुल एनिमल नाम दिया गया है.

बिना नुकसान पहुंचाए काम करेगा सिस्टम

मॉडल बनाने में गाइडेंस देने वाले शिक्षक हेमराज बॉक्सर ने बताया, "एक बार बाइक के पीछे दौड़कर कुत्ते ने आर्यन को काट लिया था. इसी घटना के बाद उसने आवारा कुत्तों की इस समस्या को हल करने में जुट गया. इसी बीच आर्यन ने इस मॉडल को बनाने को लेकर मुझसे चर्चा की. स्मार्ट मोटर साइकिल फॉर हार्मफुल एनिमल को बनाने में मैंने आर्यन का पूरा सहयोग किया. यह सिस्टम किसी भी बाइक में बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है."

इस डिवाइस से दूर भागेंगे आवारा कुत्ते (ETV Bharat)

ऐसे तैयार किया जा सकता है मॉडल

हेमराज बॉक्सर के मुताबिक, "इसके लिए करना इतना होगा कि बाइक में एक छोटा वाटर पंप इंस्टॉल करना होगा, जो बाइक की बैटरी से चलाया जा सकता है. यह पंप कूलर में लगने वाला वाटर पंप है. बाइक के चारों-ओर प्रेशर से पानी फेकने के लिए गार्डन में लगने वाला पाइप का इस्तेमाल किया जा सकता है. बाइक में यह सिस्टम लगने के बाद सड़कों पर टहलने वाले आवारा डॉग बाइकों पर अटैक कर लोगों को जख्मी नहीं कर सकेंगे. इससे बाइक सवार और आवारा कुत्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा."

बाइक के पीछे नहीं दौड़ेंगे आवारा कुत्ते (ETV Bharat)

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है संज्ञान

आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले एक फैसला दिया है. इसमें कोर्ट ने कहा है कि "अगर आवारा कुत्ते के काटने से किसी की मौत हो जाती है, तो उन्हें मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी." कुत्ते के काटने के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश भी दिए थे.

