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आजादी के जश्न में रंगा मध्य प्रदेश, रीवा-मंदसौर में डिप्टी सीएम ने फहराया तिरंगा, गूंजे देशभक्ति के तराने

ध्वजारोहण के साथ आजादी के जश्न में रंगा पूरा मध्य प्रदेश ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा में पुलिस परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया. जिसमें मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण करने के बाद परेड की सलामी ली. इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए.

छिंदवाड़ा/रीवा/ग्वालियर: देश शनिवार 15 अगस्त को आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है. राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर प्रदेश को संबोधित किया और परेड की सलामी ली. इसके अलावा प्रदेश के छिंदवाड़ा, रीवा, सीधी, सतना, रायसेन और ग्वालियर सहित कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुए. डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मंदसौर और राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में झंडा फहराया.

रीवा के एसएएफ ग्राउंड में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रदेश उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजा रोहण किया. इस दौरान वन्दे मातरम गायन के बाद राष्ट्रगान का अयोजन हुआ. पुलिस टीम द्वारा हर्ष फायरिंग की गई. पुलिस और सुरक्षाबल के जवानों ने शानदार मार्चपास्ट का प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने केसरिया, सफेद और हरे रंग के गुब्बारों को आकाश की ओर उडाकर शांति और संप्रभुता का संदेश दिया. खुसी

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ध्वजा रोहण किया (ETV Bharat)

सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने ली परेड की सलामी

सतना शहर के सिविल लाइन स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली. इस दौरान कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस और एसपी हंसराज सिंह मौजूद रहे. इसके बाद मुख्यमंत्री का संदेश वाचन लाइव प्रसारण के माध्यम से शुरू हुआ.

सतना में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने ली परेड की सलामी (ETV Bharat)

रायसेन जिला मुख्यालय से लेकर गांवों तक लहराया तिरंगा

वहीं, रायसेन के स्थानीय होमगार्ड ग्राउंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया गया. इस गरिमामयी समारोह में मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली.

रीवा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर्ष फायरिंग (ETV Bharat)

ग्वालियर में स्पीकर ने फहराया झंडा

ग्वालियर सहित देश भर में आजादी की 80वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. ग्वालियर में आयोजित मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एसएएफ ग्राउंड में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण किया. राष्ट्रगान का आयोजन हुआ और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने परेड की सलामी ली. इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण किया गया.

मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने किया ध्वजारोहण

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ध्वजारोहण किया. पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में उप मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली. इसके बाद उन्होंने जिले की आम जनता को संबोधित किया. जगदीश देवड़ा ने अपने भाषण में पिछले 18 सालों के दौरान क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को भी प्रस्तुत किया. वर्तमान सरकार के दौरान चल रहे विकास कार्यों की बात करते हुए जिले और प्रदेश में सड़क, बिजली, जल और स्वास्थ्य की क्षेत्र में अरबो रुपए का विकास कार्य करने का दावा भी किया.

छिंदवाड़ा कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण (ETV Bharat)

रिमझिम बारिश की बूंदो के बीच भव्य समारोह

विदिशा के पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य समारोह गरिमा और उत्साह के साथ आयोजित हुआ. मौसम के खुशनुमा मिजाज और रिमझिम बारिश की बूंदों के बीच स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को याद किया गया. समारोह में मध्य प्रदेश शासन के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आनंद विभाग एवं विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए.

श्योपुर के वीर सावरकर स्टेडियम में शनिवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया. इस आयोजन में मुख्य अतिथि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी. श्योपुर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बारिश के बीच ध्वजारोहण के साथ पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया.