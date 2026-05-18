छिंदवाड़ा में बच्चों के स्कूल जाने से लगता है डर, शिक्षा में बाधा बने ये गंभीर हालात
छिंदवाड़ा में 652 स्कूलों में मरम्मत की जरूरत, 77 भवन डिस्मेंटल करने के लिए चिन्हित, 106 शौचालयों की स्थिति भी जर्जर. महेंद्र राय की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 5:03 PM IST
छिंदवाड़ा: 16 जून से एक बार फिर स्कूल शुरू हो जाएंगे. फिर से बच्चों को जर्जर बिल्डिंग के नीचे डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. लगातार शिक्षा विभाग जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए अधिकारियों को आवेदन दे रहा है, लेकिन बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हो पा रही. स्कूलों में शौचालय भी खराब हो गए हैं. इसको लेकर अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जर्जर हुए स्कूलों को ठीक करने के लिए लिस्ट बनाई है.
10 साल से पुराने 652 स्कूलों में मरम्मत की जरूरत
जिला शिक्षा केंद्र के समन्वयक जेके इड़पाची ने बताया है कि "विशेष तौर पर कक्षा पहली से आठवीं तक के स्कूल भवन को एक बार फिर ठीक करने के लिए लिस्ट बनाई गई है. वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल से पुराने, 652 सरकारी प्राथमिक स्कूल भवन ऐसे हैं, जो जर्जर हो चुके हैं. इनमें मेजर रिपेयरिंग की जरूरत है. इन पुरानी बिल्डिंग्स के सुधार के लिए राशि भी मांगी गई है. इसके साथ ही इन स्कूलों में बने कुल 106 शौचालयों की भी मरम्मत की जरूरत है. हमने इसकी भी वार्षिक कार्ययोजना बनाकर भेजी है, जिसकी स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं."
77 स्कूल भवन डिस्मेंटल करने के लिए चिन्हित
जिला शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल भवन का सर्वे करने के बाद 77 ऐसे भवनों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें डिस्मेंटल (नष्ट) किया जाना चाहिए. ऐसे में इन स्कूलों के बच्चों की पंचायत भवन में क्लास लगाई जा रही है.
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फंड नहीं मिलने पर रोक दिए गए हैं मरम्मत कार्य
जिला शिक्षा केंद्र की समन्वयक जेके ईड़पाचे ने बताया कि "पिछले साल के शिक्षा सत्र में कुछ जर्जर भवनों के मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन उनके काम अधूरे हैं. अभी तक फंड नहीं आने की वजह से काम रोक दिया गया था. उम्मीद है कि जल्द ही बजट आ जाएगा, तो इन स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी."