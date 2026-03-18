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65 साल की उम्र में 7वीं बार पिता बने लेखराम, 12 साल में हुई थी शादी

छिंदवाड़ा में 65 साल के लेखराम की दूसरी पत्नी ने बेटे को दिया जन्म, डॉक्टर बोले इस उम्र में पिता बनना संभव.

MP 65 YEAR OLD MAN BECAME FATHER
65 साल की उम्र में घर में गूंजी किलकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा/पन्ना: आदिवासी अंचल हर्रई के पास एक छुआ गांव में 65 साल की उम्र में लेखराम इवनाती पिता बने हैं. उन्होंने 2 शादी की थी. पहली पत्नी से लेखराम के 6 बच्चे हैं. वहीं, दूसरी पत्नी पहली बार मां बनी और लेखराम 7वीं बार पिता बने हैं. 15 साल पहले लेखराम की दूसरी शादी हुई थी. लेकिन अब तक दूसरी पत्नी की कोई संतान नहीं हुई थी. वो कई डॉक्टरों के पास गए और इलाज करवाए. इसके बाद सिजेरियन ऑपरेशन से दूसरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया. वहीं, पन्ना में एक प्रसूता ने 3 बच्चों को जन्म देकर कुल 9 बच्चों की मां बन गई है.

12 साल की उम्र में हो गई थी पहली शादी

लेखराम इवनाती ने बताया कि "उसकी पहली शादी करीब 12 साल की उम्र में हो गई थी. पहली पत्नी से उनके 6 बच्चे हैं. बाद में उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए दूसरी शादी सुषमा से की. सुषमा उस समय करीब 40 साल की थी. सुषमा की भी इच्छा थी कि वह मां बन सके, लेकिन किन्हीं कारणों से वह मां नहीं बन पा रही थी. अब उनके परिवार में खुशी आई है सुषमा ने बेटे को जन्म दिया है. फिलहाल मां और बेटे दोनों जिला अस्पताल में भर्ती हैं.

7वीं बार पिता बने लेखराम (ETV Bharat)

लेखराम का 3 साल का नाती भी है

लेखराम 3 साल पहले नाना भी बन चुके हैं. उनकी पहली बेटी का एक 3 साल का बेटा है. अब उनका खुद का बेटा भी हो गया है. इससे लेखराम बहुत खुश है कि वे अपने नाती और बेटे को एक साथ गोद में उठाएंगे. लेखराम की 4 बेटियां और 2 बेटे पहली पत्नी से है और अब दूसरी पत्नी से 1 बेटे ने जन्म लिया है.

डॉक्टर बोले इस उम्र में पिता बनना संभव

जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे ने बताया कि "इस उम्र में पुरुषों का पिता बनना संभव होता है. खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की जीवनचर्या अलग होती है. खान-पान, रहन-सहन और वर्किंग कल्चर अलग होने की वजह से उनके शारीरिक फिटनेस अलग होती है. ऐसे पहले भी मामले आ चुके हैं."

पन्ना में प्रसूता ने दिए 3 बच्चों को जन्म

पन्ना के एक निजी अस्पताल में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात प्रसूता संजीदा खातून अस्पताल में भर्ती हुईं. जिसका हीमोग्लोबिन महज 4 प्रतिशत था और वह हाई रिस्क में थी. लेकिन डॉक्टरों द्वारा जोखिम उठाते हुए, समय रहते उसका ऑपरेशन किया गया. जिसमें प्रसूता ने 3 बच्चों को जन्म दिया. जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है. हीमोग्लोबिन कम होने के चलते प्रसूता की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन आवश्यकता अनुसार ब्लड चढ़ाया गया, जिससे प्रसूता की जान बच सकी. प्रसूता संजीदा की मां कल्लो खातून बताती है कि "संजीदा अब 9 बच्चों की मां बन चुकी हैं. जच्चा और तीनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं."

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