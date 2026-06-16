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6 साल के प्राणिधय का पिग्गी बैंक तोड़ते ही निकला खजाना, गुल्लक से बनेगा 16 करोड़ का मंदिर

छिंदवाड़ा में 6 साल के बच्चे ने बड़ी माता मंदिर निर्माण के लिए अपनी गुल्लक की दान, तोड़ने पर निकले 21 हजार रुपए.

Chhindwara child donated piggy bank
मंदिर निर्माण के लिए बच्चे ने दान की अपनी गुल्लक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 10:57 PM IST

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छिंदवाड़ा: मंदिर निर्माण के लिए 6 साल के एक बेटे ने ऐसा काम किया है, जो लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है. सालों तक अपनी गुल्लक में 1-1 रुपए जोड़कर उसने करीब 21 हजार रुपए जुटाए थे. जिसे बड़ी माता मंदिर निर्माण के लिए दान कर दिया. छिंदवाड़ा में यह मंदिर बिना किसी लोहे के उपयोग से बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है.

मंदिर निर्माण के लिए दान में दी गुल्लक

छिंदवाड़ा में बड़ी माता मंदिर का निर्माण किया जा रहा है. जिसके लिए दानदाता दान दे रहे हैं. मंदिर के निर्माण की लागत करीब 16 करोड़ रुपए आ रही है. छोटी बाजार में डॉ प्रणव सोनी के 6 साल के बेटे प्राणिधय सोनी ने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे जुटाए थे. उसने अपनी गुल्लक मंदिर निर्माण के लिए दान दे दी. जब गुल्लक तोड़ी गई, तो उसमें 21 हजार रुपए निकले, 6 साल के बच्चे ने 1-1 रूपया करके यह राशि जुटाई थी.

बच्चे का पिग्गी बैंक तोड़ते ही निकला खजाना (ETV Bharat)

पहले भी 2 बार अपनी गुल्लक दान कर चुका है प्राणिधय

प्राणिधय सोनी ने पहली बार अपनी गुल्लक दान नहीं की है बल्कि इसके पहले भी मंदिरों में अपनी गुल्लक दान करता रहा है. इसके पहले उसने मंदिर के लिए 2 बार गुल्लक दान की है, जिसमें एक बार 7 हजार और एक बार 16 हजार निकले थे.

प्राणिधय सोनी के पिता डॉ प्रणव सोनी का कहना है कि "वह हमसे कुछ पैसे लेता है और उसे अपनी गुल्लक में डालता है, लेकिन उसे कहीं खर्च नहीं करता. बाद में वह मंदिरों में अपनी इच्छा से दान कर देता है. गुल्लक दान करने के बाद एक बार फिर वह नया गुल्लक ले आया है और फिर से पैसे जोड़ने की शुरुआत कर रहा है."

MP 6 year child donate Rs 21000
बच्चे ने मंदिर निर्माण के लिए दान किए 21 हजार रुपए (ETV Bharat)

बिना लोहे के सिर्फ पत्थरों से बन रहा है मंदिर

बड़ी माता मंदिर का निमार्ण में लोहे का उपयोग नहीं किया जा रहा है. यह मंदिर सिर्फ पत्थरों को तराशकर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 16 करोड़ रुपए आ रही है. इस मंदिर का वास्तु और डिजाइन अयोध्या के श्रीराम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने किया है. सनातन धर्म में नियम है कि मंदिर में लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि लोहे में शनि का वास होता है. इसलिए बड़ी मता मंदिर निर्माण में भी लोहे का उपयोग नहीं किया जा रहा है.

मंदिर समित के सचिव राजू चरणागर ने कहा, "यदि ऐसे संस्कार सभी बच्चों में आ जाएं, तो मंदिर का निर्माण कार्य जो लंबित है, वह जल्द पूरा हो जाएगा. माता रानी से विनती करता हूं कि सबकी आस्था जगे और मंदिर निर्माण में सब सहयोगी बनें."

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