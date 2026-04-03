जयघोष से गूंजा जामसांवली, हनुमान लोक में 6 लाख श्रद्धालओं के दर्शन, 15000 लोगों के किया सुंदरकांड पाठ
छिंदवाड़ा के हनुमान लोक में उमड़ा आस्था का सैलाब, 6 लाख श्रद्धालओं ने किए दर्शन, बनारस के पुरोहितों ने किया स्वस्ति वाचन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:44 PM IST
छिंदवाड़ा: हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जामसांवली के विश्व प्रसिद्ध चमत्कारिक हनुमान मंदिर, हनुमान लोक में आस्था का ऐसा महाकुंभ साकार हुआ, जिसने भक्ति, विश्वास और सेवा की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की. आयोजन के अंतिम दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब इस तरह उमड़ा कि पूरा क्षेत्र 'जय श्रीराम' और 'जय हनुमान' के जयघोष से गूंज उठा. लगभग छह लाख श्रद्धालुओं ने संकटमोचन के चरणों में शीश नवाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की. यह दृश्य केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, समर्पण और सेवा का जीवंत उदाहरण बन गया.
बनारस के पंडितों ने किया मंत्रोच्चार
भजन संध्या में प्रसिद्ध गायिका स्वस्ती मेहूल की मधुर स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्ति में सराबोर कर दिया. वाराणसी से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान हनुमान का अभिषेक किया और उसके बाद हुई महाआरती ने पूरे परिसर को अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया. इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया पद्मविभूषण तुलसीपीठाधीश्वर जगदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के सानिध्य ने.
उनके प्रवचन में लंका युद्ध के प्रसंग जीवंत हो उठे. उन्होंने रावण के पतन को अहंकार का परिणाम बताते हुए विनम्रता के महत्व को समझाया. श्रीराम कथा के दौरान हनुमान और भरत के मिलन को उन्होंने भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण बताया और कहा कि, ''सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और निस्वार्थ समर्पण का स्थान होता है.''
रामराज्य की अवधारणा को समझाया
राम राज्य एक ऐसा आदर्श समाज जहां न्याय, धर्म, करुणा और समानता के साथ वहीं हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए महाराज जी ने उन्हें शक्ति के साथ-साथ विनम्रता और सेवा का प्रतीक बताया. माता सीता के प्रति उनके समर्पण और सिंदूर प्रसंग को प्रेम की पराकाष्ठा बताते हुए उन्होंने कहा कि, ''सच्चा सुख प्रभु स्मरण और दूसरों की सेवा में ही निहित है.''
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15000 लोगों ने एक साथ किया सुंदरकांड पाठ
जामसांवली में ही पंडित रसराज के साथ 15000 लोगों ने एक साथ सुंदरकांड का पाठ किया. देश में पहली बार 15000 लोगों में एक साथ सुंदरकांड का पाठ किया. इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हुआ है.
हनुमान जन्मोत्सव भक्ति का महाकुंभ
26 मार्च से जामसांवली धाम में शुरू हुए हनुमान जन्मोत्सव के अंतर्गत प्रतिदिन विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे. इस अवसर पर 2 अप्रैल तक पद्मविभूषण तुलसीपीठाधीश्वर जगदगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्रीरामभद्राचार्य महाराज द्वारा श्रीराम कथा का वाचन किया गया. 1 अप्रैल को 'राम आएंगे…' प्रसिद्ध भजन की प्रस्तुति देने वाली भजन गायिका स्वस्ति मेहूल द्वारा भजन संध्या आयोजित की जाएगी.
वहीं, 2 अप्रैल को वाराणसी से आए पुरोहितों द्वारा अभिषेक एवं सुबह 4 बजे महाआरती का आयोजन किया गया. अब तक संपन्न कार्यक्रमों में विवेक महाराज द्वारा हनुमत चरित्र वाचन तथा प्रसिद्ध हनुमत कृपापात्र रसराज महाराज उपस्थिति में 15 हजार श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक सुंदरकांड का वाचन किया जा चुका है.