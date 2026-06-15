1 डॉक्यूमेंट की वजह से अटकी 59000 बच्चों की अपार ID, वन नेशन वन स्टूडेंट पहल को झटका
एजुकेशन लॉकर बनाने में डिजिटल दिक्कत, आधार कार्ड की वजह से नहीं बन पाई 59 हजार बच्चों की अपार आईडी. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : June 15, 2026 at 2:32 PM IST
छिंदवाड़ा: आधार कार्ड की वजह से जिले के 59 हजार विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बनी है. जिसके कारण हर शनिवार स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है. दरअसल कक्षा पहली से बारहवीं तक स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों की अपार आईडी बनाना जरुरी है. इन कैम्पों में सबसे ज्यादा परेशानी आधार कार्ड की बनी हुई है. विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नहीं होने या फिर अपडेट नहीं होने की वजह से अपार आईडी नहीं बन पा रही है. इसके लिए हर शनिवार को सभी निजी और सरकारी स्कूलों में स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि इनका निराकरण किया जा सके.
आधार के लिए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट
बच्चे के पिता अनिल मालवीय का कहना है कि, "आधार कार्ड बनाने से पहले डिजीटल जन्मप्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है. पहले जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं हुआ करते थे. अब जन्म प्रमाण पत्र में बार कोड अनिवार्य कर दिया है. जहां भी जन्म हुआ है वहां से ही डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अप्लाई करना होता है. डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाने के बाद उसे आधार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और जब आधार बन जाएगा तो फिर अपार आईडी के लिए स्कूल में जमा करना होता है.''
59 हजार विद्यार्थियों के नहीं बनी अपार आईडी
जिला शिक्षा केन्द्र से मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा पहली से बारहवीं तक पढ़ने वाले तकरीबन 3 लाख 39 हजार विद्यार्थी है. इनमें से अब तक 79 प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी बन चुकी है और तकरीबन 59 हजार विद्यार्थियों की अपार आईडी बनना बाकि है. हर शनिवार को मेगा अपार दिवस में सभी विकासखंडों तथा संकुल जनशिक्षकों को अपार आईडी निर्माण का टारगेट दिया गया है. जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके आधार कार्ड बनवाकर अपार आईडी तैयार की जाएगी.
उत्कृष्ट स्कूल के शिक्षक राजेश चौकीकर ने बताया कि, ''राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ने निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी स्कूलों में मेगा अपार दिवस का आयोजन 01 से 30 जून तक प्रत्येक शनिवार को किया जा रहा है. इन शिविरों में अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर कर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी. जिन बच्चों की किसी कारणवश शाला में अपार आईडी नहीं बन पाई है, उन बच्चों की सूची शालावार विकासखंडों से प्राप्त कर उनकी अपार आईडी जनरेट की जाएगी. जिले भर के स्कूलों में शनिवार को अपार आईडी बनाने का शिविर लगाया जा रहा है.''
बच्चों की कैसे बनाई जा सकती है अपार आईडी
डीपीसी जेके इढ़पाचे ने बताया कि, ''ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हैं उनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं. अब विभाग ने ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों को लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जरुरी पांच से छह दस्तावेजों के जरिए आधार बनाने की प्रक्रिया करने के लिए कहा है. ऐसे विद्यार्थी जिनके पास डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हैं, उन्हें किस ग्राम में उनका जन्म हुआ है इसका पंचनामा बनाना होगा. इसके अलावा स्कूल द्वारा दिए जाने वाला जन्म प्रमाण पत्र, पालक को एफीडेविड देना होगा, आधार परिवार के सदस्य का कार्ड और ऑनलाइन फीस के साथ लोक सेवा केन्द्र में इसे जमा करना है. इसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बन सकता है.''
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क्यों जरूरी है अपार आईडी
जिला शिक्षा अधिकारी पीएल मेश्राम ने बताया कि, ''अपार सरकार की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, पूरे भारत में स्टूडेंट्स के लिए एक सेंट्रल डिजिटल आईडी के तौर पर सामने आई है. 'वन नेशन, वन स्टूडेंट' पहल के तहत शुरू किया गया है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइन किया गया. यह सिस्टम रिकॉर्ड रखने को आसान बनाने और एकेडमिक फाइलों को सहेजने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. एक परमानेंट एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक हर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है. जहां सभी एकेडमिक क्रेडेंशियल, मार्कशीट, स्कोरकार्ड, ग्रेड शीट, सर्टिफिकेट, डिग्री और को-करिकुलर अचीवमेंट सुरक्षित रूप से स्टोर किए जाते हैं.
यह छात्र के जीवनभर के शैक्षणिक सफर का डिजिटल ब्योरा रखती है. जिससे मार्कशीट या डिग्री खोने का डर नहीं रहता. यदि कोई छात्र कॉलेज या विश्वविद्यालय बदलता है तो नए संस्थान में उसका पिछला रिकॉर्ड और अर्जित क्रेडिट आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं. एडमिशन के समय बार-बार ऑरिजनल डॉक्यूमेंट जमा करने या वेरिफिकेशन कराने की झंझट खत्म हो जाता है, जो प्रमाणित और सुरक्षित व्यवस्था है, जिससे जाली मार्कशीट या फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर रोक लगती है.''