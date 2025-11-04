दुनिया नापने की चाहत ने उम्र को दी मात, 72 साल में 52 देशों की यात्रा, फ्रिज दे रहा गवाही
छिंदवाड़ा के रिटायर्ड वन विभाग कर्मचारी ने की 52 देशों की यात्रा, पत्नी की मृत्यु के बाद 72 साल की उम्र में सोलो ट्रिप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 8:15 AM IST
छिंदवाड़ा: आमतौर पर फ्रिज किचन की शोभा बढ़ाता है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक ऐसे बुजुर्ग हैं, जिनका फ्रिज देश और विदेश की यात्राओं की जानकारी देता है. 72 साल की उम्र में करीब 52 देश की यात्रा कर चुके राकेश किशोर सक्सेना जिस भी देश में जाते हैं, वहां से कुछ निशानियां लेकर आते हैं और वह निशानियां फ्रिज के आसपास लगा देते हैं. उनका फ्रिज 52 देश की जानकारियां देता है.
72 की उम्र में 52 देशों की यात्रा
2013 में वन विभाग से रिटायर हो चुके अधिकारी राकेश किशोर सक्सेना ने बताया कि "रुड़की के रहने वाले हैं और नौकरी करते-करते छिंदवाड़ा में आकर बस गए. 2013 में सरकारी नौकरी से भी रिटायर हो गए, लेकिन उनके घूमने का शौक हमेशा जवां रहा. नौकरी से जब भी छुट्टी मिलती तो उस दौरान देश में ही घूमा करते थे, लेकिन बाद में विदेश घूमने कि उनकी इच्छा हुई और अब तक वे करीब 52 देश की यात्रा कर चुके हैं." 72 साल की उम्र में भी उनका कहना है कि "व्यक्ति शरीर से ही रिटायर हो सकता है, लेकिन मन से कभी रिटायर नहीं होना चाहिए"
पहली सोलो कार ड्राइव दिल्ली से कन्याकुमारी तक
राकेश किशोर सिंह ने बताया कि "मेरी पिछली ड्राइव दिल्ली से कन्याकुमारी तक 8500 किलोमीटर की सोलो कार ड्राइव थी, जिसमें मैंने दिसंबर-जनवरी 2023-24 में सभी दक्षिण भारतीय राज्यों को कवर किया था. दोनों बार मैंने अपनी कार खुद चलाई.
अकेलापन दूर करने के लिए यात्रा जरूरी
राकेश किशोर सक्सेना ने कहा, "2023 तक अधिकतर यात्रा अपनी पत्नी के साथ करते थे, लेकिन 2023 में उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई. इसके बाद उनकी जिंदगी में अकेलापन आ गया था. इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने और ज्यादा यात्राएं शुरू की. यूरोप के 24 से अधिक देश, एशिया व अमेरिका, रूस सहित 52 से अधिक देशों की यात्रा के बाद अब अफ्रीका महाद्वीप के सफर की योजना बना रहे है.
3 बार आ चुका है हार्ट अटैक
72 साल की उम्र में दुनिया नाप रहे राकेश किशोर सक्सेना ने बताया कि "उन्हें तीन बार हार्ट अटैक आ चुका है, जिसमें 2 बार एंजियोप्लास्टी सर्जरी हो चुकी है." एक बार तो वे एंजियोप्लास्टी सर्जरी होने के 7 दिन बाद ही विदेश यात्रा पर निकल गए थे. उनका कहना है कि "अगर मन में खुद को बीमार मान लिया जाए तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, जैसे की कहावत भी है की मन के हारे हार है मन के जीते जीत."