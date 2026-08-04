ETV Bharat / state

हाई रिस्क जोन में छिंदवाड़ा के 41 गांव, घर-घर जा कूलर और बर्तन चेक रहे अधिकारी

चिखला, चकरपाटी, कोटरा, बुढेना, खाला, खाटोपानी, मुआरकला, भैंसाखुर्द, मोहनीघाट, अटारिया, चटनी, धनखुद्रा, भैसखोण, सियाझिरी, उमरीखुर्द, बिछुआ, बालघोघरा, गढ़गढ़, चिंडा, सियारखेड़ा, देवरी, मालपानी, बैछपार, चुर्रीखुर्द, धौखेड़ा, बालबुड्डी, करेली, खिरकीघाट, भौंड, चिलक, कोसाधार, रावलघोंडी, पिपरधार, खारी, नागदौन, मीराकोटा, नवलखापा, सरियापानी, भुड़कुम, खापाबिहारी, कालकोटी, पिपरियातंडा, पखड़िया गांव है. जो मलेरिया हाई रिस्क जोन में हैं. जिसमें 32 गांव अकेले हर्रई विकासखंड में है.

बारिश का मौसम शुरू होते ही मलेरिया के मरीज बढ़ जाते हैं. सबसे ज्यादा खतरा छिंदवाड़ा के आदिवासी इलाकों में होता है. अब भी जिले के 41 गांव मलेरिया हाई रिस्क जोन में है. जिला मलेरिया अधिकारी देवेंद्र भालेकर ने बताया कि "2017 में मच्छरदानी आई थी, उनका रिप्लेसमेंट 2020 में हुआ और 2019 में जो मच्छरदानी आई थी, उनका रिप्लेसमेंट 2024 में हुआ है. एक मच्छरदानी की वैलिडिटी 3 से 4 साल होती है. 2024 के बाद मच्छरदानी नहीं आई है, लेकिन जिले में कहीं पर भी मलेरिया के अगर कोई मामले मिल रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिकता से ट्रीटमेंट किया जा रहा है."

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 41 गांव मलेरिया की हाई रिस्क जोन में हैं. 2 सालों से जिले में मेडिकेटेड मच्छरदानी का आवंटन नहीं हुआ है. जिसकी वजह से इन गांव में मलेरिया पर काबू पाना प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हो सकता है. जिले में सबसे ज्यादा बुरे हालात आदिवासी विकासखंड हर्रई और अमरवाड़ा के हैं. वहीं दूसरी तरफ बात शहडोल की की जाए तो वहां पर मलेरिया का एक तरह से सफाया हो चुका है.

टीम गांव-गांव जाकर कर रही सर्वे (ETV Bharat)

शहडोल में मलेरिया का सफाया, एक भी एक्टिव केस नहीं

वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी रंग ला रही है. पिछले 3 सालों से जिले में इन बीमारियों के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. लगातार मॉनिटरिंग, जागरूकता अभियानों और लार्वा विनष्टिकरण के सार्थक परिणाम अब सामने आ रहे हैं. राहत की बात यह है कि वर्तमान में जो गिने-चुने मामले सामने आए हैं, वे भी माइग्रेटेड बाहरी राज्यों से संक्रमित होकर आए हैं. समय पर इलाज मिलने से सभी मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और जिले में फिलहाल मलेरिया के एक्टिव केस नहीं हैं.

जिला मलेरिया अधिकारी हनुमान नामदेव ने बताया कि "1 जनवरी से 15 जुलाई के बीच जिले में 199 संदिग्ध डेंगू मरीजों के सैंपल जांचे गए. इनमें से केवल 6 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. खास बात यह है कि ये सभी 6 केस माइग्रेटेड थे. मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने पर पता चला कि ये सभी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मजदूरी करने गए थे. वहां से घर लौटने के दौरान ये बीमार पड़े और जांच में डेंगू की पुष्टि हुई. इसे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए इनका समुचित इलाज किया गया है."

ड्रम वगैरत में भरे पानी को करा रहे खाली (ETV Bharat)

जिले के 19 हजार घरों में किया गया सर्वे

शहडोल में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मैदानी स्तर पर सक्रिय है. 1 जनवरी से 30 जून के बीच जिले के 186 गांवों में सर्वे अभियान चलाया गया. इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने 19663 घरों में दस्तक दी और मच्छरों को पनपने से रोका. टीमों ने छतों पर रखे पुराने टायर, कूलर, टूटे बर्तन, गमले और घरों के आस-पास पड़े अनुपयोगी सामानों में जमा पानी को खाली कराकर लार्वा का विनष्टिकरण किया. यह अभियान अभी भी लगातार जारी है, ताकि बरसात के मौसम में बीमारियों को फैलने से रोका जा सके.

कूलर और छतों पर रखे सामान में भरे पानी को करा रहे खाली (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा जिले में एडवाइजरी की गई है जारी

छिंदवाड़ा जिला मलेरिया अधिकारी राजेंद्र भालेकर ने बताया कि "जिले में हर दिन स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग की मलेरिया से बचाव के लिए लार्वा नष्ट करने का काम कर रही है. घरों पर जाकर कूलर में भरे पानी, टायरों में जमा हुआ पानी और आसपास कोई भी पानी जमा ना होने दे, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है. कहीं पर भी बुखार और इन सभी समस्याओं के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करवाने के लिए सलाह दी गई है."