उम्र 21 साल...हाइट ढाई फीट, शीतल के हाथों की लकीरें गायब, Ekyc न होने से पेंशन बंद
छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची 21 साल की दिव्यांग शीतल, डिजिटल अड़ंगा के चलते दिव्यांग पेंशन हुई बंद. महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : June 3, 2026 at 7:56 AM IST
छिंदवाड़ा: उम्र 21 साल...लेकिन कद करीब ढाई फीट. दरअसल शीतल विश्वकर्मा का शरीर बचपन से ही किसी अनजान बीमारी के चलते विकसित नहीं हो पाया और ऊंचाई बढ़ना ही रुक गई. अपनी इन परेशानियों से शीतल तो जूझ ही रही है लेकिन अब डिजिटल समस्या के चलते उसके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. अपनी परेशानियों को बताने के लिए शीतल कलेक्टर के पास पहुंची.
फिंगरप्रिंट नहीं आने की वजह से रुकी दिव्यांग पेंशन
खेरवाड़ा गांव की माया विश्वकर्मा अपनी 21 साल की बेटी को गोद में लेकर कलेक्टर के पास पहुंची. माया विश्वकर्मा ने बताया कि, "बचपन से ही उसकी बेटी के शरीर का विकास नहीं हो पाया. पैसे कम होने की वजह से जितना हो पाया उन्होंने डॉक्टरों से इलाज कराया. बाद में बेटी को दिव्यांग मानकर इलाज कराना भी छोड़ दिया. कुछ दिनों तक बेटी को सरकारी सहायता दिव्यांग पेंशन मिली. लेकिन पिछले 10 महीना से ई केवाईसी नहीं होने की वजह से दिव्यांग पेंशन रोक दी गई है.''
दरअसल ई केवाईसी की मशीन में फिंगरप्रिंट आना जरूरी है. शीतल के फिंगरप्रिंट मशीन पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं. हाथों की लकीरें भी गायब हो गई हैं जिसकी वजह से पेंशन बंद है. हालांकि जिला पंचायत सीईओ ने जल्द समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया है.
शीतल को चलने में दिक्कत, बच्चों की तरह देखभाल
शीतल के भाई शिवम विश्वकर्मा ने बताया कि, ''उसकी बहन की उम्र करीब 21 साल हो गई है, लेकिन दिव्यांग होने की वजह से वह चल भी नहीं पाती है. कद छोटा होने की वजह से वह बच्चों की तरह दिखती है और उसका ख्याल भी छोटे बच्चों की तरह ही हमें रखना पड़ता है. अगस्त के महीने से ई केवाईसी नहीं होने की वजह से दिव्यांग पेंशन उनकी बंद हो गई है. जिससे हमें आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है. हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि हम उसकी दवाइयां और दूसरे खर्च आसानी से उठा सकें.''
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अधिकारी ने बताई तरकीब, मिलेगी राहत
पीड़ित शीतल विश्वकर्मा को परिवार जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार के पास लेकर पहुंचा. उन्होंने संबंधित तहसीलदार को समस्या सुलझाने के लिए निर्देशित किया. साथ ही उन्होंने बताया कि, ''ऐसे दिव्यांग जिनके हाथ नहीं होते या फिर उनके हाथों के फिंगरप्रिंट मशीन पर नहीं आ पाते हैं उनके लिए सरकार के साथ-साथ आधार प्रबंधन के द्वारा भी स्पेशल सुविधाओं दी गई हैं, जिससे बायोमेट्रिक तरीका कहते हैं. उससे आसानी से ईकेवाईसी हो जाता है. इस मामले में भी तहसीलदार को निर्देशित कर इनका काम करने के लिए कहा गया है.
दिव्यांगों के नहीं आ पाते हैं मशीन में फिंगरप्रिंट
जिला पंचायत सेवा अग्रिम कुमार ने बताया कि, ''यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन फिंगरप्रिंट मशीन जैसे- बैंक, राशन की दुकान, पेंशन सत्यापन में नहीं आते हैं, तो योजनाओं का लाभ लेते समय फिंगरप्रिंट की जगह मोबाइल पर आने वाले वन टाइम पासवर्ड OTP का विकल्प चुनें या फिर कुछ स्थानों पर फिंगरप्रिंट मशीन के साथ आँखों को स्कैन करने वाली मशीन भी होती है. इस प्रक्रिया को आईरिस स्कैन कहा जाता है, उससे सत्यापन हो जाता है. इसके साथ ही लाइफ सर्टिफिकेट के साथ पेंशन अधिकारी इसे मैन्युअल भी जारी कर सकते हैं.''