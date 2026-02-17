मध्य प्रदेश में 1 स्टूडेंट के लिए पूरा एग्जाम सेंटर, 11 कर्मचारियों की लगी ड्यूटी, अकेले 3 घंटे दी परीक्षा
छिंदवाड़ा में 1 स्टूडेंट के लिए पूरा सिस्टम रहा एक्टिव, अलग से बनाया गया एग्जाम सेंटर, परीक्षा समाप्त होने तक तैनात रहे 11 अधिकारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 10:45 PM IST
छिंदवाड़ा: एक स्टूडेंट की परीक्षा करवाने के लिए 11 कर्मचारी-अधिकारी तैनात रहे. 3 घंटे तक परीक्षा हॉल में सिर्फ 1 स्टूडेंट ने बैठकर पर्चा हल किया. लेकिन पूरी तत्परता से सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहे. उन्होंने सरकारी नियमों के अनुसार विद्यार्थी की परीक्षा कंप्लीट कराई. लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों किसी परीक्षा केंद्र पर 1 ही स्टूडेंट के लिए इतना तामझाम हुआ तो आइए जानते हैं.
1 स्टूडेंट के लिए 11 कर्मचारी परीक्षा केंद्र पर तैनात
एमपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और सोमवार को 12वीं बोर्ड के संस्कृत विषय की परीक्षा थी. इस बीच छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक अनोखा नजारा देखने को मिला. यहां नियम के अनुसार प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं की थीं. कुल मिलाकर 11 अधिकारी-कर्मचारी परीक्षा की ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन परीक्षा देने मात्र 1 स्टूडेंट पहुंचा. क्योंकि इस केंद्र में सिर्फ 1 ही रजिस्ट्रेशन था. इसके बाद सरकारी मापदंडों के अनुसार परीक्षा केंद्र में अकेले स्टूडेंट ने बैठकर पर्चा हल किया.
छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में बनाए गए थे 52 एग्जाम सेंटर
जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया, " छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में संस्कृत की परीक्षा के लिए कुल 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 1267 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन था. छिंदवाड़ा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी में भी कक्षा 12वीं के संस्कृत विषय के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही छात्र का पंजीयन था. इसके लिए सभी नियमों का पालन किया गया और यहां पर केंद्र अध्यक्ष से लेकर दूसरे स्टाफ को मिलाकर कुल 11 अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे."
जिले में 1243 स्टूडेंट ने दी परीक्षा
जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि "सोमवार को छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के 52 परीक्षा केंद्रों पर संस्कृत विषय की परीक्षा हुई. इसमें 1267 परीक्षार्थियों में से 1243 उपस्थित रहे, जबकि 24 स्टूडेंट परीक्षा देने नहीं पहुंचे. परीक्षा के संचालन के लिए जिला स्तर के 9 और विकासखंड स्तर पर 31 उड़नदस्ता दल ने निरीक्षण किया."
स्टूडेंट ने कहा, संस्कृत है पसंदीदा सब्जेक्ट
सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र से स्टूडेंट उत्तम चंद्रवंशी का गांव करीब 8 किलोमीटर दूर है. उत्तम चंद्रवंशी ने बताया कि शुरू से ही उसे संस्कृत में मंत्र सुनना बहुत अच्छा लगता था. इसलिए उसने अपने पसंदीदा विषय में संस्कृत को चुना है. उसकी संस्कृत में ही आगे की पढ़ाई कर संस्कृत का शिक्षक बनने की इच्छा है.