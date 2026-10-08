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देवताओं के आदेश पर छिद्रा अनुष्ठान, 1947 से अब तक हुई गलतियों के लिए मांगी माफी

धार्मिक छिद्रा अनुष्ठान ( ETV Bharat )

कुल्लू: जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में देव आदेश के चलते आज छिद्रा अनुष्ठान का आयोजन किया गया. इस दौरान ढालपुर मैदान में देवताओं से साल 1947 से लेकर आज तक हुई सभी गलतियों के लिए माफी मांगी गई. भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि ढालपुर में स्थानीय देवता वीरनाथ गौहरी के स्थान पर छिद्रा अनुष्ठान आयोजित किया गया. धार्मिक छिद्रा अनुष्ठान में देवता बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्मा, देवता जमदग्नि ऋषि, माता त्रिपुरा सुंदरी, माता दोचा मोचा नग्गर के कारकूनों ने भाग लिया

इन गलतियों के लिए मांगी माफी