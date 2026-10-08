देवताओं के आदेश पर छिद्रा अनुष्ठान, 1947 से अब तक हुई गलतियों के लिए मांगी माफी
छिद्रा अनुष्ठान के दौरान ढालपुर में बीते सालों में हुए विभिन्न कर्मो का किया गया प्रायश्चित, देवताओं से मांगी माफी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 2:40 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में देव आदेश के चलते आज छिद्रा अनुष्ठान का आयोजन किया गया. इस दौरान ढालपुर मैदान में देवताओं से साल 1947 से लेकर आज तक हुई सभी गलतियों के लिए माफी मांगी गई. भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि ढालपुर में स्थानीय देवता वीरनाथ गौहरी के स्थान पर छिद्रा अनुष्ठान आयोजित किया गया. धार्मिक छिद्रा अनुष्ठान में देवता बिजली महादेव, देवता आदि ब्रह्मा, देवता जमदग्नि ऋषि, माता त्रिपुरा सुंदरी, माता दोचा मोचा नग्गर के कारकूनों ने भाग लिया
इन गलतियों के लिए मांगी माफी
कारदार दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि अनुष्ठान के दौरान देवताओं से बीते सालों में हुई गलतियों की माफी मांगी गई. उन्होंने बताया कि साल 1947 में हिंदू-मुस्लिम नरसंहार, 1971 में ढालपुर में हुए गोलीकांड, 1984 में सिख नरसंहार और कोरोना काल के दौरान देवी-देवताओं को निमंत्रण नहीं दिए जाने सहित अन्य विभिन्न ऐसी गलतियां जो मानव निर्मित थी, उन सभी के लिए देवताओं के आदेश पर माफी मांगी गई.
"कुल्लू देव भूमि है. देवता समय-समय पर हमें कुछ काम करने को देते हैं, जबकि कुछ काम गुप्त भी रखें जाते हैं. हम देवी-देवताओं के आदेश का पालन करते हैं और अनुष्ठान करते हैं. ढालपुर की पवित्र धरती पर पिछले दशहरे में कुछ झगड़ा हुआ था. ऐसे में देवताओं ने कहा था कि हमारी धरती पर जब कुछ बुरा होता है या किसी मानव को हानि पहुंचती है तो उसके कुछ उपाय करने पड़ते हैं. देवता के इसी आदेश के फलस्वरूप यहां अनुष्ठान किया गया." - दानवेन्द्र सिंह, कारदार, भगवान रघुनाथ
देवता के आदेश पर आयोजन
कारदार दानवेन्द्र सिंह ने कहा कि देव आदेश के चलते समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं. इस बार भी देव आदेश के चलते यह आयोजन किया गया. उन्होंने कहा कि देवताओं की बहुत सी बातें गुप्त रखी जाती हैं, लेकिन इस तरह के अनुष्ठान भी आयोजित करवाए जाते हैं. अनुष्ठान के दौरान सभी लोगों ने ढालपुर में बीते सालों में जितनी भी गलतियां हुई थी उन सभी के लिए आज माफी मांगी है.