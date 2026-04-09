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धमतरी में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का कलेक्ट्रेट घेराव, छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर कार्रवाई समेत कई मांगें रखीं

धमतरी में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने किया कलेक्ट्रेट घेराव ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का प्रदर्शन, रखी कई मांगें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: गुरुवार को धमतरी जिले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने कई जनसमस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया. संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनपद कार्यालय से पैदल रैली निकाली. नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च किया. हालांकि इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया.

प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिससे युवाओं और बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और अपराधों में वृद्धि हो रही है. उन्होंने धमतरी जिले में अवैध प्लाटिंग, अवैध उत्खनन, जुआ-सट्टा और अवैध गतिविधियों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की.

छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के अपमान का आरोप

संगठन ने जिले की जर्जर सड़कों, पुल-पुलियों की खराब स्थिति सुधारने, सिंचाई विभाग में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने सहित कुल 14 से अधिक मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं. इसके अलावा बीजेपी आईटी सेल पर सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को कार्टून स्वरूप में पोस्ट कर अपमान करने का आरोप लगाया. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई.

छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर के अपमान पर कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. इसके अलावा धमतरी में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए- जिलाध्यक्ष डोमेश्वर साहू

छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर कार्रवाई समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

और भी कई मांगें

धमतरी से आमदी सड़क, अछोटा पुल और तेंदुकोन्हा रोड के सुधार, नए एनीकट निर्माण, अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, आईटीआई कॉलेज के पास शराब दुकान हटाने की मांग रखी गई. साथ ही पुलिस द्वारा कथित अवैध चालान का विरोध किया गया. हर गांव में लाइब्रेरी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में एंबुलेंस सुविधा सहित कई मुद्दे उठाए गए.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम पीयूष तिवारी को मांग पत्र सौंपा. एसडीएम ने सभी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.