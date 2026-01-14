ETV Bharat / state

अमित बघेल गिरफ्तार, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के हैं संस्थापक, बलौदाबाजार हिंसा मामले में कार्रवाई

बलौदाबाजार हिंसा केस में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है.

Amit Baghel arrested
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 1:34 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 1:50 PM IST

बलौदाबाजार : कलेक्टोरेट में आगजनी हिंसा और तोड़फोड़ मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है.छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक एवं अध्यक्ष अमित बघेल को बलौदाबाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इससे पहले कोतवाली पुलिस ने क्रांति सेना के दो बड़े पदाधिकारियों को हिरासत में लिया था,जिनसे पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी.

अमित बघेल गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डेढ़ साल बाद फिर से पुलिस की कार्रवाई

आपको बता दें कि बलौदाबाजार आगजनी और हिंसा मामले में पुलिस ने करीब डेढ़ साल बाद एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है. 10 जून 2024 को हुई इस घटना में अब तक 200 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.अमित बघेल के गिरफ्तारी के ताजा कार्रवाई के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

Amit Baghel arrested
बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में आगजनी और हिंसा मामले में एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बढ़ी

इससे पहले छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव और संगठन मंत्री दिनेश वर्मा को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल कोतवाली और आज़क थाने में तैनात कर दी गई है.अमित बघेल की गिरफ्तारी की खबर लगते ही क्रांति सेना के समर्थकों में भी रोष है.

13 एफआईआर दर्ज

10 जून 2024 को हुई आगजनी के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आग लगा दी गई थी. इसके अलावा संयुक्त कार्यालय, तहसील कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और कई सरकारी एवं निजी वाहनों को भी जला दिया गया था. इस मामले में बलौदाबाजार सिटी कोतवाली थाने में कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं. कांग्रेस, भीम आर्मी और क्रांति सेना से जुड़े कई पदाधिकारियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. ज्यादातर मामलों में पुलिस चालान पेश कर चुकी है.कई मामलों में गवाही की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. इधर अब नई गिरफ्तारी के बाद यह मामला एक बार फिर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

10 जून 2024 को बलौदाबाजार में स्थित संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई थी. इसके साथ ही एसपी कार्यालय में भी आगजनी की गई थी. इस हिंसक घटना के दौरान सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ था. अधिकारियों के मुताबिक इस हिंसा और तोड़फोड़ के कारण लगभग 12.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था.

Last Updated : January 14, 2026 at 1:50 PM IST

