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छत्तीसगढ़ के रचनाकार बाबू प्यारेलाल गुप्त, साहित्य और सहकारिता के धनी, छत्तीसगढ़ी गीतों से हुए अमर

छत्तीसगढ़ के साहित्यकार बाबू प्यारेलाल गुप्त ने अपनी लेखनी से प्रदेश के साहित्य को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभाई.

Babu Pyarelal Gupta
छत्तीसगढ़ के साहित्यकार बाबू प्यारेलाल गुप्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 6:50 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: 14 मार्च को बाबू प्यारेलाल गुप्त की पुण्यतिथि मनाई है. छत्तीसगढ़ में बाबू प्यारेलाल गुप्त साहित्यकार, कथाकार, इतिहासकार के नाम से पहचाने जाते हैं. बाबू प्यारेलाल गुप्त युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत थे. उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दी. इसके साथ ही उन्होंने ग्रीस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और लौंग लता जैसी अमर कृतियां साहित्य को दी. बाबू प्यारेलाल गुप्त की प्राचीन छत्तीसगढ़ के नाम से एक कृति थी, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया था. रतनपुर में हुए यज्ञ से प्रेरणा लेकर बाबू प्यारेलाल गुप्त ने विष्णु स्मारक ग्रंथ भी निकाला था.

प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार के रूप में पहचान

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "बाबू प्यारेलाल गुप्त देश के प्रसिद्ध इतिहासकार, कथाकार और साहित्यकार हैं. उनकी छत्तीसगढ़ में कवि के रूप में पहचान थी. युवा पीढ़ी को हमेशा बाबू प्यारेलाल गुप्त से प्रेरणा मिलती है. बाबू प्यारेलाल गुप्त की प्रमुख कृतियों में फ्रांस की क्रांति, ग्रीस की क्रांति, लौंग लता प्रमुख थी. इसके साथ ही बाबू प्यारेलाल गुप्त कई भाषाओं के जानकार भी रहे हैं.

बाबू प्यारेलाल गुप्त के बारे में बताते रमेंद्रनाथ मिश्र (ETV BHARAT)

इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने आगे बताया कि बाबू प्यारेलाल गुप्त की प्राचीन छत्तीसगढ़ के नाम से भी एक कृति है. इस कृति को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया था. द्विवेदी युग के जितने भी साहित्यकार थे. सबसे बाबू प्यारेलाल गुप्त के अच्छे संबंध थे. बाबू प्यारेलाल गुप्त की रचनाएं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रकाशित भी हुई है.

Works of Babu Pyarelal Gupta
बाबू प्यारेलाल गुप्त की रचनाएं (ETV BHARAT)

मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे बाबू प्यारेलाल गुप्त के साथ महाकौशल इतिहास परिषद का सचिव रहते हुए मुझे काम करने का मौका मिला. बाबू प्यारेलाल गुप्त में एक खास बात थी कि जब भी किसी का कोई पत्र आता था तो उनका जवाब वे तुरंत दिया करते थे-डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र, इतिहासकार

litterateur Babu Pyarelal Gupta
छत्तीसगढ़ के साहित्यकार बाबू प्यारेलाल गुप्त (ETV BHARAT)

सहकारिता के क्षेत्र में बाबू प्यारेलाल गुप्त का योगदान

बाबू प्यारेलाल गुप्त सहकारिता विभाग में अपनी सेवाएं भी दी है. सहकारिता के क्षेत्र में सहकारिता के नियम और सहकारिता के विचारों को भी अपनी रचनाओं में जगह दी. इस तरह से वह लेखनी के कार्य में सदैव लगे रहे. बाबू प्यारेलाल गुप्त ने पंडित लोचन प्रसाद पांडेय द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली (महाकौशल इतिहास परिषद) के पुनर्गठन में अपनी भूमिका निभाई थी. विक्रम संवत 2000 में रतनपुर में एक यज्ञ हुआ था, उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने विष्णु स्मारक ग्रंथ भी निकाला था. जिसमें उन्होंने साहित्यकार, इतिहासकारों की जानकारी का उल्लेख किया था. बाबू प्यारेलाल गुप्त के समकालीन साहित्यकारों से भी अच्छे संबंध रहे हैं.

Information about Babu Pyarelal Gupta
बाबू प्यारेलाल गुप्त के बारे में जानकारी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ी भाषा में बाबू प्यारेलाल गुप्त का योगदान

बाबू प्यारेलाल गुप्त ने छत्तीसगढ़ी में भी कविता लिखी थी, जिसमें हमर कतका सुंदर गांव, जैसे लक्ष्मी के पांव जैसी कविता शामिल है. इस कविता को दूरदर्शन और आकाशवाणी में आज भी गायको के द्वारा गाया जाता है. छत्तीसगढ़ी कविता की मूल रचना बाबू प्यारेलाल गुप्त ने की थी. इसके साथ ही अन्य कृति झिलमिल दीया बुता देहव. यह भी उनकी अच्छी रचना मानी गई है. समाज के हर बिंदु और जीवन के हर पक्ष को बाबू प्यारेलाल गुप्त ने बखूबी अंकित किया था.

Babulal Gupta author of Ancient Chhattisgarh
प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक बाबूलाल गुप्ता (ETV BHARAT)

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बाबू प्यारेलाल गुप्त की पुण्यतिथि
WRITER BABU PYARELAL GUPTA

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