छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने खोला मोर्चा, कोयला हेराफेरी और अफीम खेती पर कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन में शामिल लोगों को कहना था कि दोनों घटनाओं से प्रदेश की छवि खराब हुई.

OPIUM CULTIVATION
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 7:41 PM IST

कोरबा: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कोयला हेराफेरी और अफीम की चोरी छिपे खेती किए जाने के विरोध में, कलेक्ट्रेट मेन गेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. एसईसीएल कुसमुंडा परियोजना में लगभग 70 लाख टन कोयले की संदिग्ध हेराफेरी, संभावित 2100 करोड़ के घोटाले, सरकारी संपत्ति के दुरूपयोग एवं आपराधिक षड़यंत्र की उच्च स्तरीय जांच और कठोर की मांग छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने की है.

इसके साथ ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में भाजपा नेता के फार्म हाऊस में अवैध अफीम की खेती. और बलरामपुर जिले में सामने आए अवैध अफीम की खेती के मामले की उच्चस्तरीय जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है. सेना ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है.

SECL KUSMUNDA PROJECT
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना



हेरा-फेरी की है संभावना

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना (गैर राजनीतिक संगठन) जिला संयोजक अतुल महंत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के विशलेषण से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुसमुंडा परियोजना के कोयला स्टॉक के रिकॉर्ड में भारी अनियमितता कर लगभग 70 लाख टन कोयले की संदिग्ध हेराफेरी की गई है. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2100/-करोड़ से अधिक बतायी जा रही है. आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 के क्लोजिंग स्टॉक में लगभग 96,90,541.49 टन कोयला दर्शाया गया था, जबकि अप्रैल 2025 से ओपनिंग स्टॉक में यह घटकर 89,99,258.16 टन दर्ज किया गया.

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना से जुड़े पदाधिकारी उमा गोपाल ने बताया कि दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में एक भाजपा नेता के फार्म हाऊस में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का गंभीर मामला उजाकर हुआ है. पुलिस एवं नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 14 लाख अफीम के पौधों जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिनकी अनुमानित कीमती लगभग 8 करोड़ बतायी जा रही है.

SECL KUSMUNDA PROJECT
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना

प्रदेश की बिगड़ी छवि

बलरामपुर जिले में भी अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार यह खेती मक्के की फसल के बीच छुपाकर की जा रही थी, ताकि किसी को संदेह न हो, इस मामले में भी पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना का कहना है कि इन दोनों घटनाओं में छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय और संस्कारी प्रदेश की छवि को अत्यंत धूमिल किया गया है. प्रदेश में इस प्रकार नशीले पदार्थों की अवैध खेती और उससे जुड़े नेटवर्क का फैलना अत्यंत चिंताजनक है. बिना संरक्षण के लिए अवैध काम संभव ही नहीं है.

SECL KUSMUNDA PROJECT
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना


जिले में भी कर रहे हैं जांच

डिप्टी कलेक्टर टीआर भारद्वाज ने बताया कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा कोयले के स्टॉक के संबंध में शिकायत की गई है. इसके अलावा दुर्ग और बलरामपुर जिलो में जो अफीम के मामले सामने आए हैं. उस संबंध में भी ज्ञापन सौंपा गया है. शासन स्तर से ही हमें जिले में भी अफीम की खेती और इससे जुड़े प्रकरण पर ठोस कार्रवाई और जांच के निर्देश मिले हैं. शासन के निर्देशों के तहत जांच कार्रवाई जारी है.

KORBA
OPIUM CULTIVATION
SECL KUSMUNDA PROJECT
छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना
CHHATTISGARHI KRANTI SENA

