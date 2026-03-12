ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने खोला मोर्चा, कोयला हेराफेरी और अफीम खेती पर कार्रवाई की मांग

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना (गैर राजनीतिक संगठन) जिला संयोजक अतुल महंत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के विशलेषण से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुसमुंडा परियोजना के कोयला स्टॉक के रिकॉर्ड में भारी अनियमितता कर लगभग 70 लाख टन कोयले की संदिग्ध हेराफेरी की गई है. जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2100/-करोड़ से अधिक बतायी जा रही है. आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 के क्लोजिंग स्टॉक में लगभग 96,90,541.49 टन कोयला दर्शाया गया था, जबकि अप्रैल 2025 से ओपनिंग स्टॉक में यह घटकर 89,99,258.16 टन दर्ज किया गया.

इसके साथ ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में भाजपा नेता के फार्म हाऊस में अवैध अफीम की खेती. और बलरामपुर जिले में सामने आए अवैध अफीम की खेती के मामले की उच्चस्तरीय जांच एवं कठोर कार्रवाई की मांग की है. सेना ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति व राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है.

कोरबा: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कोयला हेराफेरी और अफीम की चोरी छिपे खेती किए जाने के विरोध में, कलेक्ट्रेट मेन गेट पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. एसईसीएल कुसमुंडा परियोजना में लगभग 70 लाख टन कोयले की संदिग्ध हेराफेरी, संभावित 2100 करोड़ के घोटाले, सरकारी संपत्ति के दुरूपयोग एवं आपराधिक षड़यंत्र की उच्च स्तरीय जांच और कठोर की मांग छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना ने की है.

छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना से जुड़े पदाधिकारी उमा गोपाल ने बताया कि दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में एक भाजपा नेता के फार्म हाऊस में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का गंभीर मामला उजाकर हुआ है. पुलिस एवं नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 14 लाख अफीम के पौधों जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है, जिनकी अनुमानित कीमती लगभग 8 करोड़ बतायी जा रही है.

प्रदेश की बिगड़ी छवि

बलरामपुर जिले में भी अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार यह खेती मक्के की फसल के बीच छुपाकर की जा रही थी, ताकि किसी को संदेह न हो, इस मामले में भी पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. छत्तीसगढ़िया क्रान्ति सेना का कहना है कि इन दोनों घटनाओं में छत्तीसगढ़ जैसे शांति प्रिय और संस्कारी प्रदेश की छवि को अत्यंत धूमिल किया गया है. प्रदेश में इस प्रकार नशीले पदार्थों की अवैध खेती और उससे जुड़े नेटवर्क का फैलना अत्यंत चिंताजनक है. बिना संरक्षण के लिए अवैध काम संभव ही नहीं है.

जिले में भी कर रहे हैं जांच

डिप्टी कलेक्टर टीआर भारद्वाज ने बताया कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा कोयले के स्टॉक के संबंध में शिकायत की गई है. इसके अलावा दुर्ग और बलरामपुर जिलो में जो अफीम के मामले सामने आए हैं. उस संबंध में भी ज्ञापन सौंपा गया है. शासन स्तर से ही हमें जिले में भी अफीम की खेती और इससे जुड़े प्रकरण पर ठोस कार्रवाई और जांच के निर्देश मिले हैं. शासन के निर्देशों के तहत जांच कार्रवाई जारी है.

