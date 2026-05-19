ETV Bharat / state

"छत्तीसगढ़िया खेल बढ़िया" CCPL सीजन 3 की थीम, 3 जून से शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में होंगे मैच

CCPL (छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग) सीजन 3 के बारे में बताते हुए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विजय शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 1 में हमने जो कुछ किया, उसको और बेहतर करने की कोशिश हमने छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2 में किया. अब छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन 3 में हम और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. हर बार हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा अच्छा करें. इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का योगदान और छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी CCPL सीजन 3 की शुरुआत 3 जून से 14 जून तक होगी. इसका आयोजन शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा. CCPL सीजन 3 के लिए इस बार "छत्तीसगढ़िया खेल बढ़िया का थीम दिया गया है. इसके साथ ही जर्सी और इसके आयोजन का ऐलान आज किया गया.

छत्तीसगढ़ के किकेट संघ के अध्यक्ष विजय शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट की बढ़ती संभावनाओं और क्रिकेट प्रेम को देखते हुए भी हमें इंटरनेशनल मैच मिल रहे हैं. भारत में जो भी मैच हो रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ की धरती पर भी मैचों का आयोजन हो रहा है. यही वजह है की 2025 में हमें 2 इंटरनेशनल मैच मिले और 2026 के आईपीएल के 2 मैच रायपुर में हुए.

मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो कुछ हो रहा है वह आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को और आगे ले जाएगा, बेहतर बनाएगा. मैं यह कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है. लगातार यहां पर हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं: विजय शाह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ

IPL के लिए CCPL के 7 खिलाड़ी

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विजय शाह ने कहा कि जब हम लोग इसका प्रथम सीजन का आयोजन कर रहे थे, तो हम लोगों को यह लग रहा था कि इसका इंपैक्ट क्या होगा. लेकिन अब जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं, उससे साफ हो गया है कि हम लोगों का प्रयास सही दिशा में जा रहा है. विजय शाह ने कहा कि इस बार के आईपीएल के लिए हमारे 7 खिलाड़ियों को हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था. हालांकि उसमें से 2 खिलाड़ियों का ही चयन हो सका.

CCPL सीजन 3 की थीम (ETV Bharat)

मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार हमारे 17 खिलाड़ियों को आईपीएल के टीम सिलेक्शन में बुलाया जाएगा और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में प्रतिभा है और इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हैं. हमारी कोशिश है कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच दिया जाए और छत्तीसगढ़ के लोग भारत के स्तर पर नाम रोशन करें: विजय शाह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ

अक्टूबर में होंगेा इंटरनेशनल मैच

छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष विजय शाह ने कहा कि जिस तरह से खेल का माहौल छत्तीसगढ़ में बना है उसे हमें अंतरराष्ट्रीय मैच भी मिल रहे हैं. हमें आईपीएल के 2 मैच मिले उसके अलावा दो अंतरराष्ट्रीय मैच 2025 में खेले गए. महिलाओं से जुड़े क्रिकेट मैच का भी आयोजन हमें मिल रहा है. उसके लिए जो भी औपचारिकता है उसे पूरी कर दी गई हैं.

CCPL सीजन 3 की थीम (ETV Bharat)

इंडिया और जिंबाब्वे के बीच खेले जाने वाला मैच अक्टूबर महीने में रायपुर में होंगे. इसके लिए हमें जानकारी दी गई है. इस दिशा में हम तैयारी भी कर रहे हैं. हमारे सभी प्रयास सही हैं और जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं वह छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर होगा: विजय शाह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ



अमय खरसिया हैं छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के मुख्य कोच

भूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर राजेश चौहान ने प्रदेश के खिलाड़ियों से अपील कि की वो अपने परफॉर्मेंस को और खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ बहुत अच्छा कार्य कर रहा है. बस खिलाड़ियों को भी अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट इस खेल की रीढ़ की हड्डी है. भूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर चौहान ने कहा कि वर्तमान में अमय खरसिया जो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के मुख्य कोच हैं, भारत के शानदार कोचों में से एक है और उनके नेतृत्व में हमारे खिलाड़ी काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

भारत न्यूजीलैंड T20: अलर्ट मोड में रायपुर प्रशासन, कलेक्टर ने ली छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ की अहम बैठक

सात जून से छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर क्रिकेट लीग की शुरुआत, मैच में कैच पकड़ने वाले दर्शकों को मिलेगा कैश इनाम - Chhattisgarh Cricket Premier League

छत्तीसगढ़ पर चढ़ेगा टी20 क्रिकेट का खुमार, सीसीपीएल से युवा क्रिकेटरों को मिलेगा एक्सपोजर: विजय शाह - CHHATTISGARH CRICKET PREMIER LEAGUE