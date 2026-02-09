ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़िया फिल्म दो दूनी नालुगू शूट होने को तैयार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का दिखेगा संगम

इस फिल्म में पांच गाने होंगे कुछ गाने की शूटिंग छत्तीसगढ़ से बाहर होगी. छत्तीसगढ़ के विधानसभा के पास ग्राम सकरी और सिमगा में फिल्म की पूरी शूटिंग होगी. यह फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म रहेगी. जिसमें एक्शन कॉमेडी रोमांस भी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा. यह फिल्म छत्तीसगढ़ में बन रही पहली ऐसी फिल्म होगी जिसमें टाइटल तेलुगु से लिया गया है. इस फिल्म में तीन एक्ट्रेस और दो एक्टर होंगे.

रायपुर : छत्तीसगढ़िया फिल्म दो दूनी नालुगू का पोस्टर रिलीज हो गया है. फिल्म की स्टारकास्ट ने रायपुर में पोस्टर विमोचन पूरा किया. पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम में फिल्म के निर्माता निर्देशक, एक्टर और एक्ट्रेस शामिल हुए. दो दूनी नालुगू यानी चार होता है. यह टाइटल तेलुगु से लिया गया है. यह फिल्म प्रकृति के इर्द-गिर्द रहेगी. फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में 12 फरवरी से शुरू होगी.

फिल्म के निर्माता ने दी अहम जानकारी

दो दूनी नालुगू फिल्म के निर्माता अभिनव गायकवाड़ ने बताया कि "यह फिल्म पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ ही छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में यह फिल्म देखने को मिलेगी. इस फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में ही हो रही है.

इस फिल्म का टाइटल है दो दूनी नालुगू, इसका मतलब होता है दो दूनी चार और यह तेलुगु वर्ड है.इसे तेलुगु से लिया गया है. यह पूरी तरह से पारंपरिक छत्तीसगढ़ी फिल्म है. यह फिल्म पारिवारिक फिल्म होने के साथ ही किसी एक कॉन्सेप्ट पर नहीं बल्कि इसमें रोमांस एक्शन और कॉमेडी भी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा. इसके साथ ही इसमें एक ड्रामा भी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा- अभिनव गायकवाड़, निर्माता, दो दूनी नालुगू फिल्म

दो दूनी नालुगू की स्टारकास्ट (ETV BHARAT)

अभिनव गायकवाड़ ने आगे बताया कि दो दूनी नालुगू फिल्म पूरी तरह से प्रकृति के इर्द-गिर्द बनी हुई है. इस फिल्म में एक टाइटल सॉन्ग और पांच गाने हैं. यह पूरी फिल्म विधानसभा के पास ग्राम सकरी और सिमगा में इसकी शूटिंग होगी. छत्तीसगढ़ी फिल्म में तीन नायिका और दो नायक नजर आएंगे. कुछ गानों को छत्तीसगढ़ से बाहर फिल्माया जाएगा. इस छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है और जल्द ही इस फिल्म का शूटिंग पूरा कर लिया जाएगा.

दो दूनी नालुगू फिल्म में तनु प्रधान की दिखेगी अदाकारी

दो दूनी नालुगू छत्तीसगढ़ी फिल्म में एक्ट्रेस के रूप में तनु प्रधान के साथ ही दो और एक्ट्रेस होंगे.इस फिल्म को लेकर एक्ट्रेस तनु प्रधान ने कहा कि इसके पहले भी मैं कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम कर चुकी हूं लेकिन इस फिल्म के टाइटल के बारे में जानकारी मुझे भी नहीं थी. आज पोस्टर विमोचन के दौरान मुझे इस फिल्म का नाम पता चला है.

इस फिल्म में मेरा करैक्टर एक चुलबुली युवती के तौर पर दिखेगा .मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिली है. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पूरी मेहनत इस कैरेक्टर में लगा दूं- तनु प्रधान, अभिनेत्री

तनु प्रधान ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने अब तक 11 फिल्मों में काम किया है. जिसमें 4 से 5 फिल्में रिलीज भी हो चुकी है. संगी जनम जनम के, दिल से रूह तक, दहाड़ और प्रेम मिलन जैसी फिल्मी मेरी रिलीज हो चुकी है. कुछ और बड़ी फिल्में भी मेरी अभी आने वाली है.