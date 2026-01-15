ETV Bharat / state

राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जुटेंगे नामी कवि, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज कर रहा आयोजन

छत्तीसगढ़ी दाउ अग्रवाल समाज अपना 50वां वार्षिक अधिवेशन 18 जनवरी को मनाएगा.इस मौके पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है.

National Kavi Sammelan
राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जुटेंगे नामी कवि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 15, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज का 50 वां वार्षिक अधिवेशन 18 जनवरी को बूढ़ातालाब स्थित सरदार बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करेगा. कवि सम्मेलन में देश के जाने-माने कवि अपनी कविता पाठ करेंगे. इस कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज ने सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया है. कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विधायक और मंत्री भी कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे.





कौन-कौन होगा कवि सम्मेलन में शामिल ?

छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने बताया कि राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब इंदौर स्टेडियम में 18 जनवरी रविवार को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में देश के जाने-माने कवि अपनी कविता पाठ करेंगे. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह होंगे.

राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जुटेंगे नामी कवि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में देश के जाने-माने कवियों में देवास के सवस एवं संचालक कवि डॉ. शशिकांत यादव, मेरठ के वीर रस कवि डॉ. हरिओम पवार, बिहार के हास्य सम्राट कवि शंभु शिखर, प्रतापगढ़ के पैरोडीकार पार्थ नवीन, छत्तीसगढ़ के गीतकार रमेश विश्वहास, आगरा की गीत-गजल कवि सुश्री योगिता चौहान और छत्तीसगढ़ के कवि भरत द्विवेदी शामिल होने वाले हैं- अनुराग अग्रवाल, केंद्रीय अध्यक्ष,अग्रवाल समाज

शाहजहां के आतंक से त्रस्त होकर समाज आया छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने आगे बताया कि करीब 400 साल पहले 1627 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के आतंक से त्रस्त होकर अग्रवालों के पूर्वज छत्तीसगढ़ पहुंचे थे. यहां की संस्कृति और त्योहार को अपनाकर छत्तीसगढ़िया हो गए. अग्रवालों के पूर्वजों को छत्तीसगढ़ से जो भी मिला उन्होंने सभी छत्तीसगढ़ के विकास में लगा दिया. छत्तीसगढ़ के विकास में छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज ने काफी योगदान दिया है.

अनुराग अग्रवाल ने कहा कि आज से 50 साल पहले हमारे पूर्वजों ने उस छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी.आज छत्तीसगढ़ अपने 25 साल पूरे कर चुका है. छत्तीसगढ़ महतारी से जो प्यार दुलार मिला उसे दायित्व को हमारे समाज ने छत्तीसगढ़ में अनेकों शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, तालाब, धार्मिक स्थल का निर्माण कराया. छत्तीसगढ़ के लोगों ने हमें इन्हीं इन्हीं कारणों से दाऊ नाम का प्यार भरा संबोधन और सम्मान दिया.



अवैध धान भंडारण को लेकर सघन जांच अभियान, जिला प्रशासन ने तीन फर्मों को किया सील
पिपलाकछार हत्याकांड में गिरफ्तारी, पुलिस गिरफ्त में मुख्य आरोपी, नाबालिग भी धराया
बस्तर में किसान परेशान, नहीं खरीदा जा रहा धान, कर्ज लिए किसान सरकारी दफ्तरों का लगा रहे चक्कर

TAGGED:

CHHATTISGARHI DAU AGARWAL SAMAJ
FAMOUS POETS WILL GATHER IN RAIPUR
राष्ट्रीय कवि सम्मेलन
छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज
NATIONAL KAVI SAMMELAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.