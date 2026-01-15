ETV Bharat / state

राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जुटेंगे नामी कवि, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज कर रहा आयोजन

रायपुर : छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज का 50 वां वार्षिक अधिवेशन 18 जनवरी को बूढ़ातालाब स्थित सरदार बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करेगा. कवि सम्मेलन में देश के जाने-माने कवि अपनी कविता पाठ करेंगे. इस कवि सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज ने सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया है. कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विधायक और मंत्री भी कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे.











कौन-कौन होगा कवि सम्मेलन में शामिल ?



छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल ने बताया कि राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब इंदौर स्टेडियम में 18 जनवरी रविवार को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में देश के जाने-माने कवि अपनी कविता पाठ करेंगे. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह होंगे.