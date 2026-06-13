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रोटी की तलाश में छत्तीसगढ़ से झारखंड आया था कैलाश, ठनका ने छीन ली जिंदगी

रांची: रोटी-रोजी कमाने के लिए छत्तीसगढ़ से झारखंड आए 45 वर्षीय कैलाश नाग को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि शुक्रवार की शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम साबित होगी. रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के दुवारसीनी गांव में बोरिंग का काम कर रहे कैलाश नाग की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद कार्यस्थल पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि सैकड़ों किलोमीटर दूर उनके घर में मातम पसर गया.

अचानक बदला मौसम और चली गई जान

कैलाश नाग छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला के लैलूंगा के रहने वाले थे. वे तमाड़ के दुवारसीनी गांव में बोरिंग मशीन ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रहे थे. शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई. इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी और कैलाश नाग उसकी चपेट में आ गए. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल तमाड़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी देते रंजीत कुमार नाग (ETV BHARAT)

प्रत्यक्षदर्शी साथी ने बताई पूरी घटना

कैलाश नाग के साथ काम कर रहे रंजीत कुमार नाग ने बताया कि सभी लोग बोरिंग कार्य में व्यस्त थे. मौसम अचानक खराब हुआ और देखते ही देखते तेज आवाज के साथ ठनका गिरा. जब तक लोग कुछ समझ पाते, कैलाश नाग जमीन पर गिर चुके थे. इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.