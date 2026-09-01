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छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हनी परमीत बग्गा, निर्विरोध निर्वाचित

अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी से दूसरे उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होने पर हनी बग्गा निर्विरोध प्रदेश उपाध्यक्ष बने, संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

CG Youth Congress Election
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हनी परमीत बग्गा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2026 at 9:07 AM IST

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रायपुर. छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में हनी परमीत बग्गा निर्विरोध प्रदेश उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुए इस निर्वाचन के साथ हनी बग्गा को युवा कांग्रेस में प्रदेश स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है.

अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में निर्विरोध निर्वाचन

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के दौरान हनी परमीत बग्गा निर्विरोध प्रदेश उपाध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं. प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया के बीच ही उनका प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचन हुआ. युवा कांग्रेस के चुनाव में विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए निर्धारित श्रेणियों के अनुसार उम्मीदवारों को अवसर दिया गया था.

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दूसरे उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होने पर हनी बग्गा निर्विरोध प्रदेश उपाध्यक्ष बने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे उम्मीदवार का नामांकन निरस्त

अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में हनी परमीत बग्गा सहित दो उम्मीदवारों ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. चुनाव प्रक्रिया के दौरान दूसरे उम्मीदवार का नामांकन निरस्त होने के बाद हनी परमीत बग्गा प्रदेश उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए.

सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है. संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे.- हनी परमीत बग्गा, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष

युवा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संकल्प

हनी बग्गा ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और युवा कांग्रेस के सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाया जाए और संगठन को प्रदेशभर में और मजबूत किया जाए. हनी परमीत बग्गा ने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मिली जिम्मेदारी को वे युवाओं के हितों और संगठन की मजबूती के लिए उपयोग करेंगे.

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