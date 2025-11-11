ETV Bharat / state

उद्योग संगम में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, सभी चार श्रेणियों में रहा अव्वल

छत्तीसगढ़ ने DPIIT की BRAP रैंकिंग में टॉप पोजिशन हासिल की है.

UDYOG SANGAM OF DPIIT
उद्योग संगम में छत्तीसगढ़ को चार पुरस्कार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 11, 2025 at 10:48 PM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ ने इंडस्ट्री सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है. उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade.DPIIT) की तरफ से आयोजित उद्योग संगम में छत्तीसगढ़ ने कमाल का प्रदर्शन किया है. उद्योग संगम में राज्य को बिज़नेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ( Business Reform Action Plan, BRAP) की चारों प्रमुख श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ घोषित किया गया है.

विकास को मिल रहा बल: इस पुरस्कार ने विकास को बल प्रदान किया है. इसने यह बताने का काम किया है कि राज्य में उद्योग के क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहा है. कभी इस रैकिंग में पीछे रहने वाला छत्तीसगढ़ आज गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों के साथ खड़ा है. सुशासन, पारदर्शिता और उद्योग-अनुकूल नीतियों के बल पर छत्तीसगढ़ ने यह मुकाम हासिल किया है.

छत्तीसगढ़ के उद्योग से जुड़े फैक्ट फाइल: छत्तीसगढ़ ने BRAP के तहत अब तक 434 सुधार लागू किए हैं. यह इज ऑफ डूइंग बिज़नेस और इज ऑफ लिविंग को सशक्त बनाने की दिशा में उसके प्रयासों को दिखाते हैं.

जन विश्वास अधिनियम से बदले हालात: इन सुधारों में सबसे बड़ी पहल जन विश्वास अधिनियम से हुआ है. इसके तहत छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बना जिसने छोटे कारोबारी अपराधों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया. इस कदम ने सरकार और उद्योग जगत के बीच भरोसे और सहयोग का नया पुल बनाया है. अब कारोबार के लिए छत्तीसगढ़ में बेहतर माहौल पैदा हो रहा है.

भूमि सुधार से जुड़े कार्यों की भूमिका: उद्योग के विकास में भूमि सुधार से जुड़े कार्यों ने भी अहम योगदान दिया है. सरकार ने स्वचालित म्यूटेशन की ऐतिहासिक शुरुआत की. यह कदम छत्तीसगढ़ को देश का पहला राज्य बनाता है जहां जमीन पंजीयन के साथ ही मालिका हक का ट्रांसफर होने की प्रक्रिया आसान हुई है. इससे न केवल प्रक्रियाएं सरल हुई हैं बल्कि लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिली है.

साय सरकार की तरफ से किए गए कार्य: इस बाबत राज्य सरकार ने कई और सुधारों को किया है. राज्य में जैसे दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24×7 संचालन की अनुमति दी गई है. फ्लैटेड इंडस्ट्री के लिए FAR में वृद्धि की गई है. भूमि उपयोगिता बढ़ाने हेतु सेटबैक में कमी की गई है. फैक्ट्री लाइसेंस की वैधता 10 से बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया है. इसके साथ ऑटो-रिन्यूअल सुविधा को भी बढ़ाया गया है. इन सभी कदमों ने मिलकर राज्य में उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद, स्थिर और पारदर्शी वातावरण तैयार करने का काम किया है.

उद्योग मंत्री को किया गया सम्मानित: इस सुधार के लिए छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और निवेश आयुक्त ऋतु सेन (IAS) को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित किया. यह सम्मान इस बात को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ अब भारत के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रहा है.

निवेश प्रस्ताव में हुई वृद्धि: इन सुधारों का असर निवेश माहौल पर साफ दिख रहा है. बीते दस महीनों में ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो यह साबित करते हैं कि निवेशक छत्तीसगढ़ की नीतियों, पारदर्शी प्रशासन और तेज़ निर्णय प्रणाली पर पूरा भरोसा करते हैं.

छत्तीसगढ़ के नए युग की शुरुआत: छत्तीसगढ़ को मिली यह सफलता प्रदेश के लिए नए युग की शुरुआत है. छत्तीसगढ़ अब प्रगित की राह पर सरपट दौड़ रहा है. सीएम साय ने इस सफलता पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ का ‘टॉप अचीवर’ बनना पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने कार्य किया है. प्रदेश ने उद्योग, सुशासन और पारदर्शिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.

छत्तीसगढ़ अब इज ऑफ डूइंग बिज़नेस से आगे बढ़कर इज ऑफ लिविंग का भी प्रतीक बन चुका है. जहां सुधार, विश्वास और विकास एक साथ आगे बढ़ रहे हैं- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने खुशी जाहिर की है और कहा कि छत्तीसगढ़ ने निचले पायदान से उठकर देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों की पंक्ति में स्थान प्राप्त किया है. यह उपलब्धि सरकार की प्रतिबद्धता, प्रशासन की मेहनत और निवेशकों के भरोसे का परिणाम है.

