भारत मंडपम में गूंजी छत्तीसगढ़ की जल योद्धाओं की आवाज, अमृत मित्र महोत्सव में 75 महिलाओं ने लिया हिस्सा
नई दिल्ली में राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ की भागीदारी देखने को मिली. यहां दो महिलाओं ने भारत मंडपम के मंच से अपने अनुभव साझा किए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 13, 2026 at 9:19 PM IST
नई दिल्ली: भारत मंडपम में आयोजित अमृत मित्र महोत्सव में छत्तीसगढ़ की जल योद्धाओं ने अपने काम और अनुभव पूरे देश के सामने साझा किए. इस कार्यक्रम में राज्य की 75 “अमृत मित्र” महिलाओं ने हिस्सा लिया और जल संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा में अपने योगदान के बारे में बताया.
दो महिलाओं ने साझा किए अपने अनुभव
इस सम्मेलन में बिलासपुर नगर निगम की रुक्मिणी गोस्वामी और लोरमी की हेमलता खत्री ने देशभर से आई करीब 1000 अमृत मित्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए. कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे.
AMRUT 2.0 के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम
यह कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा AMRUT 2.0 (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) के तहत आयोजित किया गया. इसका उद्देश्य शहरी जल प्रबंधन और सतत विकास में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को सामने लाना था.
जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने में सक्रिय महिलाएं
छत्तीसगढ़ की अमृत मित्र महिलाएं विभिन्न नगरीय निकायों में कई अहम काम कर रही हैं, जैसे वृक्षारोपण और हरित क्षेत्रों की देखभाल, जल गुणवत्ता की जांच, जल संरचनाओं का संचालन और रखरखाव और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना.
‘वीमेन फॉर ट्री’ अभियान में निभा रहीं अहम भूमिका
स्व-सहायता समूहों की ये महिलाएं ‘वीमेन फॉर ट्री’ अभियान के तहत पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही हैं. साथ ही “कचरे से कंचन” जैसे अभियानों के जरिए लोगों को स्वच्छता और संसाधनों के सही उपयोग के लिए जागरूक कर रही हैं.
महिलाओं को मिल रहा रोजगार और आत्मनिर्भरता
बिलासपुर की रुक्मिणी गोस्वामी ने कहा कि वे सिर्फ पौधे नहीं लगा रहीं, बल्कि शहर के भविष्य को सुरक्षित बनाने का काम कर रही हैं. इस पहल से महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और वे परिवार की आय में योगदान दे पा रही हैं. वहीं लोरमी की हेमलता खत्री ने बताया कि वे पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करती हैं और उन्हें बढ़ते देखना बहुत खुशी देता है.
अरुण साव ने दी बधाई
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस उपलब्धि पर महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि भारत मंडपम जैसे बड़े राष्ट्रीय मंच पर राज्य की महिलाओं का अनुभव साझा करना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि ‘वीमेन फॉर ट्री - अमृत मित्र योजना’ से महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आजीविका का भी अवसर मिल रहा है, जिससे वे सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं.