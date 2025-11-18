ETV Bharat / state

राजा रजवाड़ा से आम आदमी का खेल बना साइकिल पोलो, जानिए कैसे हुई इसकी शुरुआत

घोड़े की जगह साइकिल, चुनौती एक सी : सोनी बताते हैं कि साइकिल पोलो में स्पीड के तालमेल की चुनौती पारंपरिक पोलो की तरह ही है, बस घोड़ों की जगह साइकिल होती है. यह ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक हाथ से ब्रेक लगाने के साथ-साथ पैरों से स्पीड का तालमेल भी रखने की चुनौती होती है. इसे 1908 में ओलिंपिक में प्रदर्शन मैच के रूप में शामिल किया था. 50 से ज्यादा देशों में खेला जाता है.

पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया की और से जोधपुर में आयोजित साइकिल पोलो टूर्नामेंट में बतौर रेफरी की भूमिका निभा रहे फेडरेशन के टेक्निकल टीम के सदस्य सोनी ने बताया कि साइकिल में लेफ्ट साइड में ही ब्रेक होता है. खिलाड़ी राइट हैंड में पोलो स्टिक पकड़ता है. लेफ्ट हैंडर खेले तो ब्रेक राइट में पकड़ने पड़ेंगे और लेफ्ट हैंड में स्टिक पकड़ने से अन्य खिलाड़ियों से भिड़ने की संभावना रहती है. इसके लिए सामान्य साइकिल में कुछ बदलाव जैसे इसमें चेन कवर, स्टैंड, व्हील कवर व एक ब्रेक भी हटा दिया जाता है. साइकिल पोलो टीम में 8 मेंबर होते हैं. 4 खेलते हैं और 4 रिप्लेसमेंट के लिए होते हैं. 4 चक्कर का गेम होता है. साढ़े सात मिनट का एक चक्कर होता है.

जोधपुर : दुनिया में खेले जाने वाले ज्यादातर खेल दोनों हाथों से खेले जा सकते हैं, लेकिन पोलो एक ऐसा खेल है जो सिर्फ सीधे हाथ के खिलाड़ी ही खेल सकते हैं. चाहे वो साइकिल पोलो हो या हॉर्स पोलो. वर्ल्ड चैंपियन साइकिल पोलो खिलाड़ी एयरफोर्स से रिटायर्ड केके सोनी ने बताया कि हॉर्स पोलो और साइकिल पोलो दोनों में यही नियम है. पोलो में घोड़े की लगाम और साइकिल का ब्रेक लेफ्ट हैंड से कंट्रोल होता है, इसीलिए सिर्फ राइट हैंडर ही खेल सकते हैं.

साइकिल पोलो (ETV Bharat gfx)

घोड़े कम हुए तो भारत में आया साइकिल पोलो : साइकिल पोलो की शुरुआत 1891 में आयरलैंड में हुई थी. 1908 के ओलंपिक में साइकिल पोलो का प्रदर्शन मैच रखा गया था. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब पूर्व राजा-महाराजाओं के घोड़े कम हुए तो उनका रुझान साइकिल पोलो की ओर बढ़ा. केके सोनी ने बताया कि यह खेल शुरू से राजा रजवाड़ों का था. 1960 से इसकी शुरुआत हुई. धीरे-धीरे सेना में चलन बढ़ा. अब यह आम आदमी का खेल बन गया है. इसकी एक वजह साइकिल का सस्ता होना है. फेडरेशन भी इसे बढ़ा रही है.

छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने गोल्ड जीता (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. इंडियन पोलो अवार्ड : खिलाड़ियों, हॉर्स ट्रेनर, ग्रूम, फिजियो सहित 23 कैटेगरी में किया गया सम्मानित

पहली बार महिला टीम खेली, छत्तीसगढ़ बनी विजेता : पोलो फेडरेशन के भानुप्रताप सिंह चौहान ने बताया कि करीब 30 साल बाद जोधपुर में पिछले साल साइकिल पोलो की शुरुआत हुई थी. उस समय केवल पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया. राजस्थान में यह पहला मौका है जब इस बार महिलाएं भी साइकिल पोलो में खेली हैं. खास बात यह है कि इस बार का स्वर्ण पदक पोलो में छत्तीसगढ़ की महिला टीम ने जीता है.

जोधपुर में हुआ साइकिल पोलो का आयोजन (ETV Bharat Jodhpur)

विमेन टीम जीती : महिला पोलो में जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्रा प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित लगभग सभी राज्यों की टीम हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की टीम सबसे आगे है. छत्तीसगढ़ की महिला टीम के कोच शशांक देशमुख ने बताया कि हमारी एसोसिएशन टीम को ट्रेनिंग और कोचिंग करवाती है. टीम में स्कूली छात्रा से लेकर कॉलेज की स्टूडेंट्स भी है. लगातार एक दशक से ज्यादा राष्ट्रीय विजेता हमारी टीम है. टीम की प्लेयर प्रीति यादव ने बताया कि महिलाओं को शुरुआत में इस खेल में दिक्कत आती है, लेकिन बाद में लगातार खेलने से वे पारंगत हो जाती हैं. प्रीति खुद 7 वर्ष की उम्र से साइकिल पोलो खेल रही हैं. प्रीति का कहना है कि गर्ल्स की इंटरनेशनल टीम होने से फायदा होगा.

साइकिल पोलो सिर्फ राइट हैंडर खेलते हैं (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. उन्नत नस्ल के होते हैं मारवाड़ी घोड़े, भारत से बाहर किए जाते हैं ट्रेड, लेकिन क्यों पोलो से दूर

भारत साइकिल पोलो में सिरमौर : भारत साइकिल पोलो में हमेशा दुनिया में आगे रहा है. 1996, 1999, 2000, 2001 और 2019 में साइकिल पोलो विश्व चैंपियनशिप जीती है. 2019 में, भारत ने ब्यूनस आयर्स में फाइनल में अमेरिका को हराकर विश्व खिताब फिर से हासिल किया. 2019 के बाद विश्व चैंपियनशिप अभी आयोजित नहीं हुई है, इसलिए भारत वर्तमान विश्व चैंपियन बना हुआ है.