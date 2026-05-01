विधानसभा के विशेष सत्र में मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर, CM ने कहा- एक तिहाई आरक्षण जरूरी
शासकीय संकल्प पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में नारी को हमेशा शक्ति के रूप में पूजा गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 1, 2026 at 9:31 AM IST
रायपुर: CM विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण पर बड़ा बयान दिया. महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण बहुत जरूरी है. इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और फैसले लेने में उनकी भूमिका मजबूत होगी.
इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान, महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तीकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) April 30, 2026
📍संकल्प प्रस्तुति
विशेष सत्र, छत्तीसगढ़ विधानसभा pic.twitter.com/XtTKaxhEYm
भारतीय संस्कृति में नारी का महत्व
विधानसभा के विशेष सत्र में शासकीय संकल्प पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में नारी को हमेशा शक्ति के रूप में पूजा गया है. माता शबरी, मां दंतेश्वरी और मां महामाया जैसी परंपराएं इसका उदाहरण हैं. मुख्यमंत्री ने कई प्रेरणादायक महिलाओं का उल्लेख किया, जैसे तीजन बाई, उषा बारले, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स इन सभी ने देश और समाज का नाम रोशन किया है.
महतारी गौरव वर्ष 2026
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में साल 2026 को *“महतारी गौरव वर्ष”* के रूप में मनाया जा रहा है. इसका उद्देश्य महिलाओं के योगदान का सम्मान करना और उन्हें आगे बढ़ाना है. साथ ही कहा कि सरकार महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षा, आर्थिक मदद और रोजगार इन योजनाओं से महिलाओं की जिंदगी में सुधार आया है.
गांव स्तर पर बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी
पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है. वे अब जनप्रतिनिधि बनकर विकास कार्यों में अहम भूमिका निभा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि समाज के विकास की नींव है. सभी लोगों को इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए.