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कोरबा में महिला आयोग की जनसुनवाई, कमांडेंट के खिलाफ नगर सैनिकों की शिकायत पर सख्ती, कर्मचारी को छुट्टी नहीं देने पर EE को फटकार

कोरबा के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में महिला आयोग की जनसुनवाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनसुनवाई के दौरान लगभग 300 नगर सैनिकों की ओर से हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण शिकायत पर आयोग ने गंभीरता से सुनवाई की. शिकायत में नगर सेना कोरबा के तत्कालीन कमांडेंट पर महिला नगर सैनिकों के साथ अनावश्यक सख्ती बरतने, सार्वजनिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप लगाए गए थे. इसी मामले में पूर्व में नगर सैनिकों ने धरना प्रदर्शन भी किया था.

कोरबा: जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में महिला आयोग की जनसुनवाई हुई. छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न से जुड़े केस की सुनवाई की गई. गुरुवार को 26 केस रखे गए थे जिसमें कुछ मामलों में सख्त आदेश भी जारी किए गए.

आयोग ने मांगी रिपोर्ट

मामले में अब तक आंतरिक परिवाद समिति (ICC) की जांच नहीं होने पर आयोग ने नगर सेना कमांडेंट, कोरबा को निर्देशित किया है. जिसमें कहा है कि 2 माह के भीतर सभी संबंधित नगर सैनिकों और संबंधित अधिकारी के बयान दर्ज कर आईसीसी के माध्यम से जांच कर रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें.

CSEB के कार्यपालन अभियंता को फटकार

एक मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने CSEB के कार्यपालन अभियंता को जमकर फटकार लगाई. उन पर एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उनकी माता कैंसर पेशेंट है लेकिन उनकी देखभाल के लिए छुट्टी नहीं दी गई. साथ ही मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया. CR भी खराब किया गया. आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि आपकी शिकायतें बार-बार हुई हैं. यहां लगता है कि आपके साथ कोई मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है. महिला को राहत देते हुए आयोग ने उच्च अधिकारियों से दोबारा सीआर तैयार करने को कहा है. इसके साथ ही कार्यपालन अभियंता के ट्रांसफर का भी निर्देश दिया गया है.

कमांडेंट के खिलाफ नगर सैनिकों की शिकायत पर सख्ती, कर्मचारी को छुट्टी नहीं देने पर EE को फटकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

5000 का भरण पोषण देने के आदेश

एक प्रकरण में पति की ओर से पत्नी और बच्चे के भरण-पोषण की उपेक्षा किए जाने पर आयोग ने सुनवाई. इसमें पति को प्रतिमाह 5000 रुपये भरण-पोषण राशि देने के निर्देश दिए हैं. वहीं एक अन्य प्रकरण में आवेदिका के नाम से खरीदे गए मकान को लेकर उपजे विवाद में आयोग ने संबंधित पक्ष को एक माह के भीतर मकान खाली करने की समझाइश दी है.

मेरे 6 साल के कार्यकाल में प्रदेश स्तर पर यह 404वीं और कोरबा जिले में यह 12वीं सुनवाई थी. हम 26 मामले लेकर उपस्थित हुए जिसमें से 14-15 मामलों में सुनवाई हो चुकी है बाकी में जारी रहेगी- किरणमयी नायक, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

इस तरह के मामलों की हुई सुनवाई

सुनवाई के दौरान आयोग ने वैवाहिक विवाद, भरण-पोषण, संपत्ति विवाद, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, पुलिस कार्रवाई और पारिवारिक मामलों से जुड़े कई केस में दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद आवश्यक निर्देश, समझाइश एवं अनुशंसाएं जारी कीं. कुछ मामलों में पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी गई. जबकि कुछ प्रकरणों में महिला थाना, सखी सेंटर सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई और प्रभावी कार्रवाई आयोग की प्राथमिकता है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. ताकि पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय मिल सके.