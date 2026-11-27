छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड, अंबिकापुर में 9.2 डिग्री तक गिरा पारा, 5 दिनों तक विशेष बदलाव नहीं लेकिन 1-2 डिग्री गिरेगा तापमान
मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के करीब पहुंच गया है. जानिए अलग-अलग शहरों का हाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 3:37 PM IST
रायपुर: राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पिछले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है. जिसकी वजह से फिर से एक बार ठंड महसूस होने लगी है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव के आसान तो नहीं लेकिन 1-2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है.
न्यूनतम तापमान 15 से नीचे
मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें तो न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के करीब पहुंच गया है. वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में तो न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. इसके साथ ही आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में बदली बारिश या फिर किसी तरह के साइक्लोन का असर फिलहाल होने की संभावना नहीं है.
पूरे प्रदेश में अभी शुष्क मौसम कंडीशन रहने वाले हैं. प्रदेश के न्यूनतम तापमान में पिछले 48 घंटे के दौरान गिरावट आ चुका है. उत्तर छत्तीसगढ़ में सबसे कम न्यूनतम तापमान बिलासपुर और सरगुजा संभाग पेंड्रा के रीजन के आसपास है. वहां पर न्यूनतम तापमान 8 से लेकर 10 डिग्री चल रहा है.- डॉ गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक
गुरुवार को प्रदेश के शहरों का तापमान ऐसा रहा
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|रायपुर
|28.7 डिग्री
|16.4 डिग्री.
|माना एयरपोर्ट
|27.7 डिग्री
|15.1 डिग्री
|बिलासपुर
|27.1 डिग्री
|15.6 डिग्री.
|पेंड्रारोड
|25.8 डिग्री
|10.2 डिग्री.
|अंबिकापुर
|25 डिग्री
|9.2 डिग्री.
|जगदलपुर
|29.3 डिग्री
|19.6 डिग्री.
|दुर्ग
|31.02 डिग्री
|16 डिग्री.
|राजनादगांव
|29 डिग्री
|15.5 डिग्री
फिलहाल सामान्य है न्यूनतम तापमान
मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक न्यूनतम तापमान अभी सामान्य के अंतर्गत ही है. कोहरे के अलर्ट को लेकर उन्होंने कहा कि 48 घंटे के पहले तक कोहरे को लेकर अलर्ट जारी हुआ था. फिलहाल कोहरे को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के एक दो स्थानों पर कोहरा छाए रहने की संभावना है.