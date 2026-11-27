ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड, अंबिकापुर में 9.2 डिग्री तक गिरा पारा, 5 दिनों तक विशेष बदलाव नहीं लेकिन 1-2 डिग्री गिरेगा तापमान

छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठंड, अंबिकापुर में 9.2 डिग्री तक गिरा पारा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पिछले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है. जिसकी वजह से फिर से एक बार ठंड महसूस होने लगी है. हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव के आसान तो नहीं लेकिन 1-2 डिग्री तक तापमान गिर सकता है.