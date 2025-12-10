ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विंटर शॉपिंग: सर्दी बढ़ी तो वूलन मार्केट हुआ गुलजार

रायपुर के मोतीबाग चौक पर स्थानीय दुकानदारों के साथ ही मैनपाट, दार्जलिंग, नेपाल और सिक्किम जैसी जगहों से भी दुकानदार पहुंचे हैं और गर्म कपड़े बेच रहे हैं. मोतीबाग चौक में स्थानीय और बाहरी दुकानदारों की लगभग 50 दुकानें हैं. इन दुकानों में बच्चों से लेकर बड़ों तक के गर्म कपड़े उपलब्ध हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम शुरू हो गया है. ठंड बढ़ने पर गर्म कपड़ों की डिमांड भी बढ़ गई है. गर्म कपड़े के बाजार में लोगों की संख्या बढ़ रही है. वुलन मार्केट में दोपहर को गिने चुने ग्राहक नजर आते हैं, लेकिन शाम ढलते ही भीड़ नजर आती है.

ठंडी अच्छी होने की वजह से बिजनेस भी अच्छा हो रहा है. ठंडी ज्यादा होती है, तभी दुकानों में कस्टमर पहुंचते हैं-नैंसी,दुकानदार

इस बार क्या है खास

दुकानदार नैंसी ने बताया कि बच्चों के लिए फर वाला स्वेटर के साथ ही महिलाओं के लिए अच्छे और कई वैरायटी में स्वेटर और जैकेट हैं. जैकेट और स्वेटर की कई रेंज उपलब्ध है. जेंटस के लिए भी काफी कुछ इस बार नया आया है. स्वेटर और जैकेट के दाम 1000 रुपए से शुरू होकर ढाई हजार रुपए तक हैं.

शाम को ज्यादा रौनक

दुकानदार मोहम्मद शागिर ने बताया कि दुकानों में शाम के समय ही ग्राहक दिखाई पड़ते हैं. सुबह और दोपहर के समय दुकान में रौनक नहीं रहती.

गर्म कपड़ों के रेट पर दुकानदार और ग्राहक की राय

दुकानदार रिचा ने बताया, ''वूलन कपड़ों में रेट में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया है. पिछले साल जो रेट था, वही रेट आज भी है.'' दुकानदार मोहसिन खान भी कहते हैं कि ने रेट में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया है. नार्मल रेंज के साथ ही हैवी रेंज में गर्म कपड़े मौजूद हैं. वहीं ग्राहकों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में साल स्वेटर और जैकेट के दाम थोड़े बढ़े हुए हैं.

पहले से रेट बढ़ा है. दाम में अंतर आया है. यहां रेट फिक्स हैं, बार्गेनिंग नहीं होती-उपेंद्र शर्मा

चार पांच दिन से ठंड बढ़ गई है. रेट पहले से बढ़े हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी है-सुनील देवांगन

गांव से आएं हैं. गांव में ठंड बढ़ गई है. हम हर साल इस मार्केट में आते हैं-सोनिया वर्मा

छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम बरकरार

मौसम वैज्ञानिक ने भी बताया कि छत्तीसगढ़ में सर्दी का सितम बरकरार रहेगा. मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि "छत्तीसगढ़ में उत्तर से शुष्क और ठंडी हवाएं चल रही है. जिसकी वजह से प्रदेश में ठंड फिर एक बार बढ़ गई है.उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग शीतलहर की स्थिति में है. मध्य छत्तीसगढ़ यानी रायपुर और दुर्ग संभाग के एक दो स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है.

दुकानदारों को अच्छे कारोबार की उम्मीद

बहरहाल लोग ठंड बढ़ने की वजह से वूलन मार्केट का रूख कर रहे हैं. दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ कारोबार भी अच्छा होगा.