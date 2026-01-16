ETV Bharat / state

जनवरी महीने तक रहेगी प्रदेश में ठंड, अगले 24 घंटे के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर का अलर्ट

शुक्रवार को उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री दर्ज किया गया है. यह स्थिति अगले 24 घंटे तक बनी रह सकती है.

अगले 24 घंटे के लिए उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर का अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 16, 2026 at 8:11 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है. अगले 24 घंटे फिलहाल यही स्थिति बने रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. कुछ जगह शीतलहर का भी अलर्ट है. दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू हुई ठंड डेढ़ महीने बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रही है. इस साल ठंड का असर पिछले कुछ वर्षों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक देखने को मिल रहा है.

मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 24 घंटे के बाद ही 2-3 डिग्री पारा बढ़ सकता है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलग-अलग संभागों में न्यूनतम तापमान की स्थिति: मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ (सरगुजा संभाग) में न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दक्षिण छत्तीसगढ़ (बस्तर संभाग) में न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. यह स्थिति अगले 24 घंटे तक बनी रह सकती है. इसके बाद प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है.

शीतलहर को लेकर अलर्ट: मौसम विभाग ने पहले सरगुजा संभाग के सभी जिलों, दुर्ग संभाग के सभी जिलों और रायपुर जिले के बाहरी इलाकों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया था. शनिवार को भी उत्तर छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना बनी हुई है.

Chhattisgarh Winter Update
शुक्रवार को उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 4-5 डिग्री दर्ज किया गया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनवरी भर बनी रह सकती है ठंड: मौसम विभाग के अनुसार जनवरी महीने में ठंड का असर पूरे प्रदेश में रहेगा. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है. फिलहाल मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. हवा की दिशा उत्तर और उत्तर-पश्चिम होने के कारण तापमान में गिरावट देखी जा रही है.

10 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार यह ठंड रिकॉर्ड तोड़ नहीं है, लेकिन सामान्य से जरूर ज्यादा है.- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

अलग-अलग जगह जनवरी में पिछले 10 वर्षों का औसत न्यूनतम तापमान

रायपुर

  • 2016 – 10.4°C
  • 2017 – 10.7°C
  • 2018 – 11.3°C
  • 2019 – 9.9°C
  • 2020 – 10°C
  • 2021 – 12°C
  • 2022 – 10.8°C
  • 2023 – 10.1°C
  • 2024 – 12.6°C
  • 2025 – 11.8°C

पेंड्रारोड

  • 2016 – 2.5°C
  • 2017 – 4.8°C
  • 2018 – 5.8°C
  • 2019 – 5.6°C
  • 2020 – 5.1°C
  • 2021 – 6.5°C
  • 2022 – 5.4°C
  • 2023 – 6°C
  • 2024 – 6.6°C
  • 2025 – 5°C

जगदलपुर

  • 2016 – 7.5°C
  • 2017 – 7.4°C
  • 2018 – 7.6°C
  • 2019 – 6.4°C
  • 2020 – 9°C
  • 2021 – 10.7°C
  • 2022 – 8.4°C
  • 2023 – 7.01°C
  • 2024 – 11.8°C
  • 2025 – 9.6°C

अंबिकापुर

  • 2016 – 3.2°C
  • 2017 – 4.2°C
  • 2018 – 4.8°C
  • 2019 – 4.9°C
  • 2020 – 4.7°C
  • 2021 – 6°C
  • 2022 – 6°C
  • 2023 – 4.6°C
  • 2024 – 4.5°C
  • 2025 – 4.1°C

बिलासपुर

  • 2016 – 7.2°C
  • 2017 – 8.3°C
  • 2018 – 8.1°C
  • 2019 – 7.5°C
  • 2020 – 8°C
  • 2021 – 8.2°C
  • 2022 – 8°C
  • 2023 – 8°C
  • 2024 – 9.8°C
  • 2025 – 10°C
