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आने वाले दिनों में देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होगा छत्तीसगढ़ : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( ETV BHARAT )

रायपुर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए. उन्होंने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ को देश का टॉप टूरिज्म और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं. प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, घने जंगलों, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा.

"नक्सलवाद की वजह से पर्यटन का नहीं हो सका विकास" अमित शाह ने कहा कि लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण बस्तर सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाओं का उतना विकास नहीं हो सका. अब शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत होने से पर्यटन, उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे तथा ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.