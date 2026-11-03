आने वाले दिनों में देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होगा छत्तीसगढ़ : अमित शाह

आने वाले दिनों में देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होगा छत्तीसगढ़ : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को आने वाले दिनों में नई पहचान मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2026 at 10:23 PM IST
रायपुर: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए. उन्होंने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ को देश का टॉप टूरिज्म और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं. प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, घने जंगलों, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ आने वाले समय में देश के प्रमुख पर्यटन राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा.
"नक्सलवाद की वजह से पर्यटन का नहीं हो सका विकास"
अमित शाह ने कहा कि लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण बस्तर सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों की पर्यटन संभावनाओं का उतना विकास नहीं हो सका. अब शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत होने से पर्यटन, उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. पर्यटन के विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे तथा ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मां दंतेश्वरी मंदिर, मां बम्लेश्वरी मंदिर और विश्वप्रसिद्ध बस्तर दशहरा जैसे पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थलों में देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार क्षमता है-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण
राज्योत्सव समारोह के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य अलंकरण पुरस्कार का वितरण किया. विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों एवं संस्थाओं को राज्य अलंकरण सम्मान प्रदान किए. उन्होंने महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त भी जारी की.
छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के भय और हिंसा के वातावरण से निकलकर शांति, विकास और समृद्धि की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से प्रदेश में विकास की नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं. एक समय छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता था कि यहां की धरती अमीर है, लेकिन लोग गरीब हैं. आने वाले दस वर्षों में छत्तीसगढ़ की धरती के साथ यहां के लोग भी समृद्ध और खुशहाल होंगे. यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को मिलेगी पहचान
अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति, जनजातीय परंपराएं और प्राकृतिक विविधता प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषताओं में शामिल हैं. बस्तर की पारंपरिक वेशभूषा, खानपान, लोकनृत्य, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं में वैश्विक पहचान प्राप्त करने की क्षमता है. बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों के माध्यम से जनजातीय समाज की संस्कृति, खेल प्रतिभाओं और पारंपरिक जीवनशैली को नई पहचान मिल रही है. पंथी, पंडवानी, राउत नाचा, करमा और सैला नृत्य सहित छत्तीसगढ़ की विभिन्न लोककला का प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को नई ऊंचाइयों दे सकती है.
अटल जी ने बनाया छत्तीसगढ़, पीएम मोदी ने संवारा
अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था. उन्होंने कहा कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने का कार्य किया है.