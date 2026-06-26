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छत्तीसगढ़ के हाथियों को पंसद आई मध्य प्रदेश की आबोहवा, 37 दिन बाद फिर पहुंचे अनूपपुर के टूर पर

जंगली हाथियों का यह दल 24 जून की रात लगभग 8:50 बजे छत्तीसगढ़ के मरवाही क्षेत्र से चोलना के गूजरनाला के रास्ते अनूपपुर जिले के जैतहरी वन परिक्षेत्र में दाखिल हुआ. इसके बाद हाथी चोलना, बचहाटोला, छातापटपर, पड़रिया और चोई होते हुए गुरुवार सुबह धनगवा बीट के आया पानी जंगल में पहुंचे और दिनभर वहीं रुककर विश्राम किया.

अनूपपुर: हाथियों का एक दल छत्तीसगढ़ से होता हुआ अनूपपुर पहुंचा. 4 जंगली हाथियों का यह दल धनगवा के जंगल से निकलकर जैतहरी नगर से गुजरा. हाथियों के दल को देखते ही नगर में अफरा तफरी का माहौल बन गया. इसके बाद हाथियों का यह दल गोबरी बीट के झुरहीतलैया जंगल पहुंच गया. जहां दिनभर विश्राम करता देखा गया. हाथियों की आवाजाही के दौरान वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों ने पूरी रात निगरानी रखी, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई.

जैतहरी नगर से होकर गुजरा हाथियों का दल

गुरुवार की देर शाम हाथी जंगल से निकलकर पटौराटोला, कुसमहाई, टकहुली और लहरपुर होते हुए जैतहरी नगर में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शहर के मुख्य मार्ग, तालाब क्षेत्र, सम्राट होटल, बस स्टैंड और रेलवे लाइन पार की. इसके बाद वार्ड क्रमांक 4 बंजारी टोला एवं वार्ड क्रमांक 15 से होते हुए तिपान नदी पार कर शुक्रवार सुबह गोबरी बीट के झुरहीतलैया जंगल पहुंचे.

घरों और फसलों को नुकसान

जंगली हाथियों की आवाजाही में पिछले 3 दिनों के दौरान हाथियों ने 2 मकानों में तोड़फोड़ की. ग्रामीणों के खेतों और बाड़ियों में लगी विभिन्न फसलें, सब्जियां, आम और कटहल के पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हुए उन्हें अपना आहार बनाया. इस दौरान वन विभाग, पुलिस और ग्रामीणों ने पूरी रात निगरानी रखी. जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

146 दिन बाद फिर मध्य प्रदेश लौटे हाथी

हाथियों का यही दल इससे पहले लगभग 146 दिनों तक अनूपपुर, शहडोल और डिंडोरी जिलों के विभिन्न वन क्षेत्रों में विचरण करता रहा था. इसके बाद 37 दिन पहले वह छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में चला गया था. अब 37 दिन बाद एक बार फिर यह दल अनूपपुर के जैतहरी क्षेत्र में लौट आया है. जिससे वन विभाग लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

वन विभाग के डीएफओ डेविड वेंकटराव चनाप ने ईटीवी भारत को बताया, "हाथियों की लगातार निगरानी वन विभाग और जैतहरी पुलिस तथा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से की जा रही है. ग्रामीणों को समय-समय पर सतर्क किया जा रहा है, जिसके चलते हाथियों और लोगों के बीच किसी भी प्रकार का टकराव ना हो सके."