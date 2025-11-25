तालाबों के आस पास निर्माण पर छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण सख्त, रायपुर नगर निगम से मांगा जवाब
तालाबों के पास निर्माण पर वेटलैंड प्राधिकरण हुआ सख्त, 1 दिसंबर को हाई-लेवल मीटिंग
ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2025 at 9:47 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने रायपुर शहर में तालाबों के आस पास में होने वाले निर्माण को लेकर सख्त हो गया है. वेटलैंड प्राधिकरण ने रायपुर के करबला तालाब समेत प्रमुख जलाशयों के 50 मीटर दायरे में हो रहे निर्माण कार्यों पर गंभीर आपत्ति जताई है.
स्थानीय नागरिकों ने की थी शिकायत
इस मसले को लेकर रायपुर के स्थानीय लोगों ने छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण से शिकायत की थी. स्थानीय नागरिकों की शिकायत के बाद मामला और गंभीर हो गया है, जिस पर 1 दिसंबर को अहम बैठक बुलाई गई है. इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी.
करबला तालाब के पास निर्माण का मुद्दा उठा
रायपुर के डॉ. राकेश गुप्ता और नागरिकों ने करबला तालाब के संरक्षण क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों पर आपत्ति दर्ज कराई है. राकेश गुप्ता का आरोप है कि वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के तहत प्रतिबंधित जोन होने के बाद भी यहां निर्माण कार्य कराया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अनुमति और दबाव के तहत यह निर्माण कार्य हो रहा है. छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण ने कहा है कि इससे गंभीर पर्यावरणीय खतरा पैदा हो गया है.
तालाब के पास निर्माण की अनुमति का आधार क्या ?
छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण ने पूछा है कि तालाबों के आसपास 50 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण वेटलैंड नियमों और हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है. पत्र में रायपुर नगर निगम से पूछा गया है कि निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी गई और क्या पर्यावरणीय मंजूरी ली गई. साथ ही जिला समिति को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, निर्माण विवरण और जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.
सरकार शहर की प्राकृतिक धरोहरों के साथ खिलवाड़ कर रही है. हर बड़े तालाब के आसपास सरकारी दबाव में निर्माण हो रहे हैं, जिससे तालाबों का अस्तित्व खतरे में है. तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि शहर की पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्हें खत्म किया जा रहा है- डॉ राकेश गुप्ता, शिकायतकर्ता
1 दिसंबर को होगी हाई लेवल मीटिंग
इस पूरे मसले पर छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण ने 1 दिसंबर 2025 को अहम बैठक बुलाई है. यह मीटिंग रायपुर के अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण के दफ्तर में होगी. छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण ने इस मीटिंग को लेकर रायपुर नगर निगम, जिला प्रशासन, वेटलैंड संरक्षण समिति और शिकायतकर्ताओं को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.
छत्तीसगढ़ वेटलैंड प्राधिकरण राज्य के तालाबों के संरक्षण को लेकर कार्य करता है. इस प्राधिकरण का उद्देश्य आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के महत्व को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है.