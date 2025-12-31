बच्चों की मासूम दुआएं, बड़ों की उम्मीदें और नक्सलवाद के अंत की आस, श्रीराम मंदिर में 2025 की विदाई और 2026 का स्वागत
छत्तीसगढ़ में नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है.
रायपुर: साल 2025 अब विदा लेने की कगार पर है और नए साल 2026 के स्वागत को लेकर राजधानी रायपुर में उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है. वीआईपी चौक स्थित श्रीराम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां लोगों ने बीते वर्ष के लिए भगवान श्रीराम का आभार जताया और आने वाले साल को सुख, शांति और सफलता से भरपूर बनाने की कामना की.
मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब
वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर में शाम से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली. कोई साल 2025 के अच्छे अनुभवों के लिए धन्यवाद अर्पित करता नजर आया तो कोई साल 2026 को और बेहतर बनाने की मन्नत मांगता दिखा. मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा.
भक्तों ने साझा किए अपने अनुभव
ईटीवी भारत की टीम ने जब मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि साल 2025 उनके लिए काफी शुभ रहा. अब वे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि नया साल 2026 इससे भी बेहतर हो, परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहे और जीवन में सकारात्मक बदलाव आए.
बच्चों की भोली प्रार्थनाएं भी रहीं खास
मंदिर में बच्चों की मौजूदगी ने माहौल को और भी भावुक बना दिया। कुछ बच्चों ने बताया कि वे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग पा रहा, इसलिए भगवान श्रीराम से अच्छे नंबरों से पास होने की प्रार्थना करने आए हैं. वहीं छोटे-छोटे बच्चे जय श्रीराम के नारे लगाते हुए मंदिर में नजर आए और मासूमियत से बोले "हम भगवान श्रीराम से मिलने आए हैं".
छत्तीसगढ़ के लिए अहम रहा साल 2025
साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे राज्य में इस समस्या के अंत की दिशा में निर्णायक दौर चल रहा है. सरकार द्वारा 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे की समय-सीमा तय की गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है.
आस्था, उम्मीद और नए संकल्पों के साथ रायपुर ने 2025 को विदाई दी और 2026 के स्वागत की तैयारियां कीं है. ईटीवी भारत की ओर से आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.